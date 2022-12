Verdienter Sieg für VW Spoho im letzten Spiel vor der Winterpause Die erste Frauenmannschaft von Vorwärts Spoho gewann am vergangenen Sonntag mit 0:4 gegen die Gegnerinnen aus Berghofen und kann so mit einem Sieg im Nacken in die Winterpause gehen.

Nachdem die Kölnerinnen in den letzten Liga-Spielen insgesamt dreimal hintereinander eine Niederlage hinnehmen mussten, war die Motivation groß vor der Winterpause nochmal Punkte einzufahren und sich so eine bessere Ausgangslage für die Rückrunde zu erarbeiten. Die Domstädterinnen dominierten von Anfang an das Spiel und gingen bereits nach wenigen Minuten in Führung. Nach einem Eckball durch Meike Wassermann war es Michelle Fischer, die sich gegen die umstehenden Gegnerinnen im Luftduell durchsetzte und per Kopfball zum 0:1-Führungstreffer traf. Mit dem Tor im Rücken spielte Spoho weiter mutig auf und kombinierte sich mehrfach gefährlich vor das Tor der Heimelf. Nur kurz nach dem ersten Treffer kam es schon zur nächsten guten Möglichkeit, bei der sich erneut Fischer nach Zuspiel von Madlen Behrends gut behauptete, allerdings knapp das Tor verfehlte. Trotz vielen Ballbesitzphasen und deutlicher Dominanz auf Seiten der Spohos gelang den Kölnerinnen kein weiterer Treffer bis zur Pause. Umso motivierter kamen die Spoho-Mädels aus der Halbzeitpause und knüpften an die überzeugende Leistung der ersten Hälfte an. Und nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff war es nach einem weiteren Eckball von Wassermann Amélie Casters, die den Ball zum 0:2 im Tor unterbrachte. Auch im weiteren Verlauf der Partie lagen die Spielanteile deutlich auf Seiten der Spoho-Mädels, die auch in der Defensive nichts anbrennen ließen und durch eine kompakte Abwehrkette fast keine Chancen durch Berghofen zuließen. 15 Minuten vor Abpfiff belohnte sich dann Madlen Behrends für eine engagierte Leistung über die rechte Außenbahn: nach schönem Aufbauspiel aus der Abwehrkette über Casters und Wassermann setzte sich Spohos Nr. 15 gegen ihre Gegenspielerin durch und verwandelte einen schönen Distanzschuss aus 16 Metern zum 0:3.

Kurz vor Schluss besiegelten die Gäste dann die Führung: nach einem Eckball traf Casters einen abgewehrten Ball nach Schuss von Ann-Kathrin Vinken und machte ihren Doppelpack perfekt.