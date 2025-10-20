„Verdienter Sieg für Isenbüttel“

Im Heimspiel gegen den MTV Isenbüttel musste sich der VfL Wahrenholz mit 1:3 geschlagen geben. Trainer Marcel Neumann lobte die erste Halbzeit, kritisierte aber die zweite Hälfte seines Teams.

Die Partie in der Bezirksliga Braunschweig 1 zwischen dem VfL Wahrenholz und dem MTV Isenbüttel begann ausgeglichen und intensiv umkämpft. Bereits in der 10. Minute brachte Petrus Amin die Gäste mit 0:1 in Führung, nachdem eine strittige Situation in der Wahrenholzer Hälfte vorausgegangen war. „Wir gehen in Rückstand. Strittige Situation, meiner Meinung nach werden wir vorher klar gefoult an der Mittellinie“, erklärte VfL-Trainer Marcel Neumann nach dem Spiel.

Die Hausherren reagierten prompt und glichen durch Jannik Vespermann in der 17. Minute verdient aus. Wahrenholz hatte zudem zwei Abseitstore, die aberkannt wurden, wobei Neumann betonte: „Mindestens eins war kein Abseits, definitiv nicht.“ Mit 1:1 ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Isenbüttel seine größere Durchschlagskraft. In der 58. und 60. Minute erzielten Tim Oliver Bartsch und Jan-Philipp Helms die Tore zum 1:3-Endstand. Neumann räumte ein: „Isenbüttel war deutlich stärker, körperlich besser dabei und in den Zweikämpfen gieriger auf den Ball. Folgerichtig machen sie dann auch das 2:1.“

Ein schneller, unaufmerksamer Freistoß führte zum dritten Treffer der Gäste. „Da pennen wir einfach allesamt“, so Neumann. Trotz einer roten Karte für Isenbüttel an Vitali Kast konnten die Wahrenholzer keine entscheidende Reaktion mehr zeigen.„Wir hatten nicht mehr so den Zug zum Tor, wo ich sage, es hätte nochmal spannend werden können“, bilanziert der Trainer.

Durch die Niederlage steht der VfL Wahrenholz mit 15 Punkten auf Rang acht der Tabelle, während Isenbüttel sich mit 22 Punkten auf Platz drei festsetzt.