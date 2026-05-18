Verdienter Sieg für FC Kray gegen VfB Bottrop

Der FC Kray schlägt Bottrop deutlich. – Foto: Markus Becker

Die Krayer Mannschaft fand von Beginn an gut ins Spiel. Der Ball lief gut durch die Reihen und schon nach zwei Minuten hatte Benludvig Elad die erste Gelegenheit, doch die vielbeinige Abwehr der Gäste konnte den Schuss abwehren. Besser machte es dann in der siebten Minute Luca Kazelis. Nach einem langen Ball von Torwart Raphael Koczor, schüttelte Kazelis auf links seinen Gegenspieler ab und traf mit einem trockenen Schuss ins lange Eck zur verdienten 1:0-Führung für den FC Kray.

Damit war der Torhunger des Teams geweckt, denn nur zwei Minuten nach dem 1:0, erzielte Benludvig Elad mit einem platzierten Schuss das 2:0. Und das Team bestimmte auch in der Folgezeit das Spiel, ließ Bottrop nicht ins Spiel kommen und kam immer wieder zu guten Offensivaktionen. In der 19. Minute klingelte es dann erneut im Tor der Gäste. Erneut zeichnete sich Kazelis für das Tor verantwortlich. Bei Bottrop schienen nun ein wenig die Nerven blank zu liegen; Ralf Thiel ließ sich zu einem Kopfstoß hinreißen, der vom gut leitenden Unparteiischen zu Recht mit der roten Karte bestraft wurde. In den folgenden Minuten passierte dann nicht mehr viel und so ging es mit der klaren Führung in die Halbzeitpause.

Aus der die Gäste zuerst gut herauskamen und mit nur zehn Mann versuchten, schnell den Anschluss zu erzielen. Dieser fiel dann auch durch einen Freistoß von Raphael Steinmetz in der 62. Minute, doch dieses Tor verunsicherte die Krayer Mannschaft nicht. Defensiv stand man weiterhin stabil, verhinderte Chancen der Gäste und man schaltete nach Ballgewinnen immer wieder schnell um. In der 82. Minute dann die Entscheidung. Kazelis zog von rechts nach innen, zog mit seinem starken linken Fuß ab und traf unhaltbar zum 4:1 in den Knick. Die Gäste kamen erneut durch Steinmetz noch zum 4:2 (85.), ehe Elad mit seinem zweiten Treffer in der 88. Minute endgültig den Deckel auf die Partie machte.

Trainer Dimitrios Pappas: „Wie wir schon unter der Woche gesagt haben, sind wir auf einen Gegner getroffen, der in der gesamten Rückrunde eine echte Wundertüte ist. Unsere Jungs haben von Anfang an konzentriert gestanden. Wir haben uns Chancen heraus gespielt und sind verdient innerhalb von zehn Minuten mit 2:0 in Führung gegangen. Wir haben den Gegner genau dort getroffen, wo er aktuell seine Probleme hat. Das waren super heraus gespielte Tore und insgesamt viele gut heraus gespielte Chancen. Deshalb sind wir mit der Leistung der Jungs voll zufrieden. Wir freuen uns, dass sie mit so viel Selbstvertrauen und Spaß Fußball spielen. Wir haben noch zwei wichtige Spiele vor uns. Es gibt keine Zeit, sich auszuruhen, abgesehen davon, dass wir jetzt ein spielfreies Wochenende haben. Danach müssen wir konzentriert dranbleiben und die starke Rückrunde quasi vergolden.“