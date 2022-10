Verdienter Sieg für die Hausherren

Am letzten Sonntag war man bei den zweitplatzierten „Rahmbeuteln“ aus Rüppurr im Einsatz. In der Anfangsviertelstunde war das Spiel zunächst noch ausgeglichen. Im weiteren Verlauf wurde es das erste Mal durch einen Konter der Gastgeber gefährlich. Rosario Di Dio konnte diesen jedoch zur Ecke klären. In der 19 Minute kombinierte sich Rüppurr mit schnörkellosem Direktspiel durch unsere Reihen, wodurch am Ende der freie Tim Adam nur noch Schlussmann Gröger vor sich hatte und zum 1:0 einschießen konnte. Die vielen Eckbällen und Freistoßmöglichkeiten der Rothosen in Halbzeit 1 waren hingegen allesamt witzlos. Kurz vor dem Halbzeitpfiff zappelte nach einem Eckball für die SG der Ball erneut im viktorianischen Netz. Jedoch wurde unser Torwart derart behindert, dass der Schiedsrichter den Treffer nicht gab.

2 Zeigerumdrehungen nach Wiederanpfiff spielte Pedro Pfaff auf Tobias Friedel, welcher jedoch die einschussbereiten Kevin Anderle und Lucas Merk nicht fand. Der Ballgewinn für Rüppurr ging direkt in die andere Richtung und wuchs sich zu einem Konter aus, der erneut von Adam zum 2:0 für die SG in der 47. Minute umgemünzt werden konnte. Weitere 2 Minuten später war die Messe vollends gelesen. Auf dem linken Flügel ging es zu wie bei der Müllabfuhr: Einer geht voraus und die anderen laufen nur hinterher. So kam ein Rüppurrer Akteur mutterseelenallein an den Ball, spielte in die Mitte auf Molino, der die Kirsche im leeren Tor zum 3:0 unterbringen konnte. Jöhlingen erspielte sich noch eine gute Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Florian Schönbeck gewann am Flügel das Sprintduell, spielte zu dem im Fünfmeterraum anrauschenden Anderle, dessen Abschluss jedoch knapp am langen Pfosten vorbeiging. Mit dem Schlusspfiff musste man noch das 4:0 hinnehmen. Torschütze Schmidt konnte aus 18 Metern nicht entscheidend am Abschluss gehindert werden. Sein Versuch schlug im rechten unteren Toreck ein. Zuvor scheiterte der eingewechselte SG’ler Wild noch am Lattenkreuz des Jöhlinger Gebälks. Damit endete die Partie mit einem verdienten Sieg für die Hausherren.