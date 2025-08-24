Verdienter Sieg für den TSV...

Im ersten Heimspiel der neuen Saison empfängt Bernstadt den Bezirksligaabsteiger aus Asselfingen. Und kaum geht das Spiel los hat der TSV Glück, dass der Elfmeterpfiff nach wenigen gespielten Sekunden ausbleibt. In der Folge dominiert der TSV das Spiel und kommt immer wieder zu guten Chancen. Bosch scheitert am Pfosten und Jost gleich mehrmals am Keeper. Die Gäste versuchen es nahezu ausschließlich mit langen Bällen, die wenig Gefahr bringen. Die Überlegenheit münzt sich dann erst kurz vor der Halbzeit nach einem Eckball und Kopfball von Bartosch im Ergebnis um (41.). In der zweiten Halbzeit hat direkt Jost die Großchance um zu erhöhen (46.). Wenig später kann Asselfingen nach einem Abwehrbock fast ausgleichen, scheitert aber an der Latte. Dann platzt endlich bei Jost der Knoten, der nach Pass von Garni auf 2-0 stellt (53.). Bernstadt verpasst in der Folge zu erhöhen und Asselfingen strahlt offensiv kaum Gefahr aus. Doch dann gibt es Elfmeter, den Späth abwehren kann (78.). Die Entscheidung dann zwei Minuten später: Frühes Pressing, Ballgewinn und Jehle behält die Übersicht, bedient Koros und der netzt zum 3-0 ein (80.). Während Bernstadt weitere Chancen liegen lässt, verkürzt der Gast per Elfmeter (87.), dem eine glasklare Abseitsstellung vorausging. Mit dem Schlusspfiff kann dann Noller nach einem Eckball noch das 4-1 erzielen (90. +5). Bernstadt besiegt Asselfingen verdient mit 4-1.