Verdienter Sieg für den TSV

Nach der bitteren Niederlage unter der Woche in Söflingen, wollten unsere Jungs einiges wiedergutmachen. Doch direkt zum Start in das Spiel mussten wir einen Rückschlag hinnehmen. Nach einem Foul an der Ecke des 16 Meter Raums zirkelte ein Thalfinger Spieler den Ball passgenau in den Winkel, ein sehenswerter Treffer. Danach kamen wir direkt gut ins Spiel und konnten mehr und mehr die Kontrolle übernehmen. Nach einem rustikalen Foul war es dann Jost, der in der 15. Minuten den fälligen Elfmeter verwandeln konnte. Nach einigen guten Chancen, die wir nicht zu unserem Vorteil nutzen konnten war es dann erneut ein Elfmeter, der uns in Führung brachte, diesmal verwandelt von Jehle. Nur drei Minuten später konnte Bosch nach schöner Hereingabe von Bückle auf 1:3 erhöhen.

Auch in der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft. Leider haben wir auch in diesem Spiel verpasst, den Sack frühzeitig zu zumachen. Folglich wurde die Partie nochmal spannend, nachdem wir durch einen Stellungsfehler in der Defensive den Anschlusstreffer zum 2:3 hinnehmen mussten. Auch nach dem Anschlusstreffer hatten wir nochmals ein paar gute Chancen, die wir nicht nutzen konnten. Letztlich brachten wir die Führung über die Zeit und ergatterten uns so verdienterweise die nächsten drei Punkte.