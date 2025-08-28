"verdienter Sieg" , Eintracht Nordhorn schlägt Schüttorf

Vor einer stimmungsvollen Kulisse entwickelte sich von Beginn an ein temporeiches Spiel. Die Gäste aus Schüttorf hätten gleich in der Anfangsphase in Führung gehen können, doch der erhoffte Elfmeterpfiff blieb aus. Stattdessen schlug die Eintracht eiskalt zu: Spielertrainer Hedon Selishta erzielte in der 13. Minute das 1:0. In der Folge erspielten sich beide Teams Chancen, Schüttorf vergab kurz vor der Pause mehrere gute Möglichkeiten zum Ausgleich.

Direkt nach Wiederanpfiff folgte der nächste Rückschlag für die Gäste. Leon Kugland erhöhte in der 47. Minute auf 2:0. "Der Zeitpunkt war denkbar ungünstig." so Dennis Große Vennekate, Co-Trainer der Gäste. Zwar keimte nach dem Anschlusstreffer von Steffen Kronemeyer (56.) Hoffnung auf, doch nur wenige Minuten später stellte erneut Selishta mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 (60.). Schüttorf warf in der Schlussphase alles nach vorne, doch Sem Folkerts sorgte mit dem 4:1 in der 88. Minute für die endgültige Entscheidung.

„Es war ein verdienter Sieg gegen eine gute Mannschaft. Natürlich mussten wir ein, zwei Situationen überstehen, hatten aber die deutlich besseren Chancen“, sagte Nordhorn-Trainer Christoph Hemlein nach dem Abpfiff.

Auch Dennis Große Vennekate sprach von einem verdienten Erfolg für die Eintracht: „Wir waren über weite Strecken auf Augenhöhe, hätten in der ersten Halbzeit das 1:1 machen müssen. Das 2:0 direkt nach der Pause war dann ein Knackpunkt. Am Ende fällt das Ergebnis etwas zu hoch aus, aber der Sieg für Eintracht geht in Ordnung.“

Weiter geht es für Schüttorf am Sonntag gegen den makellosen Tabellenführer SV Bevern. Eintracht Nordhorn reist zu BW Papenburg.