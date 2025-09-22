"Verdienter Sieg" - Eintracht Nordhorn feiert Heimsieg und klettert

Schon vor dem Anpfiff zeigte sich Fairness: „Erstmal großes Danke an Firrel für die 15 Minuten Verlegung, vier Spieler von mir hatten eine Panne mit dem Auto. Und Firrel hat direkt zugestimmt, das Spiel 15 Minuten nach hinten zu legen – sehr fair“, so Hemlein.

Auf dem Platz brachte Álvaro Sánchez de Pablos die Gastgeber in der 31. Minute in Führung. Kurz nach der Pause glich Oussama Marmouk (48.) für Firrel aus, doch Tyden Frame stellte nur zwei Minuten später die Führung wieder her (50.). Erneut Marmouk traf nach knapp einer Stunde zum 2:2 (59.), bevor Frame in der 69. Minute seinen Doppelpack schnürte. Hedon Selishta sorgte in der 83. Minute mit seinem fünften Saisontor für die Entscheidung.

„Das Spiel war in Ordnung, aber wir bekommen die Gegentore wieder zu einfach. Dann haben wir aber ruhig weitergespielt und weiter seriös gespielt. Leider haben wir es gerade in der ersten Halbzeit verpasst, das Spiel deutlicher zu gestalten“, resümierte Hemlein nach dem Abpfiff.

Dennoch konnte Eintracht Nordhorn das ganz wichtige Duell zweier Tabellennachbarn für sich entscheiden und zog an Firrel vorbei auf Rang acht ins Tabellenmittelfeld. Firrel bleibt damit auf Rang zwölf in der Abstiegszone