»Verdienter Sieg durch eine geschlossene Mannschaftsleistung«

Markus Schwirzinger (Trainer SV Kirchberg i. Wald): „Wacker München trat mit einer sehr jungen, technisch starken Mannschaft an. Wir fanden über den Kampf ins Spiel. In der ersten Halbzeit waren wir im Ballbesitz noch zu hektisch und hatten zu viele Ballverluste. In der zweiten Hälfte wurde es deutlich besser und durch ein schnelles Umschaltspiel gelang es uns, das Spiel zu unseren Gunsten zu drehen.“

Theresa Schmöller (Abwehrspielerin FC Ruderting II): „Leider konnten wir heute nicht die notwendige Intensität auf den Platz bringen. Wilting war an diesem Tag einfach die bessere Mannschaft. Nächste Woche müssen wir versuchen, wieder mit unserer gewohnten Leichtigkeit aufzutreten, dann werden auch die nächsten Punkte folgen. Kopf hoch und weiter geht’s!“

Nina Mittrop (Trainerin FC Alburg): „In der ersten Halbzeit waren wir die klar spielbestimmende Mannschaft. Wir haben unsere Chancen konsequent genutzt und sehr guten Fußball gezeigt. Nach der Pause haben wir allerdings den Faden etwas verloren, sind zu wild ins Spiel gekommen. Trotzdem haben wir es zunächst noch ordentlich verteidigt, auch den Elfmeter gehalten. Die letzten 20 Minuten waren dann entscheidend. In dieser Phase haben wir in kurzer Zeit drei Gegentore kassiert, da waren wir zu unsortiert und haben es nicht geschafft, wieder die nötige Stabilität zu finden. Am Ende steht eine Niederlage, die sehr ärgerlich ist, weil definitiv mehr drin gewesen wäre. Trotzdem war es insgesamt ein ordentlicher Auftritt der Mannschaft, nur leider wieder ohne Punkte.“