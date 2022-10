Verdienter Sieg des Willens für den starken Aufsteiger!

Wieder einmal kann der ASC Neuenheim die Steilvorlage der lieben Konkurrenz nicht verwandeln und verpasst durch die verdiente Niederlage beim kampf- und willensstarken Aufsteiger FV Nußloch erneut den Sprung an die Tabellenspitze.Andererseits ist die Mannschaft wegen ihrer Leistungs-Schwankungen und mangelnden Konstanz derzeit auch nicht höher einzuschätzen als der aktuelle sechste Platz, wie die Landesliga-Begegnung im Max-Berk-Stadion unmissverständlich belegt.In der Halbzeitpause sind die gut gelaunten ASC-Urgesteine Dr. Walter Herzog, Max-Peter Gantert und Erich Fey noch optimistisch, dass ihre Anatomen den 0 : 1-Rückstand noch drehen können. Doch kaum hat der bisweilen zauderhafte Schiedsrichter Patrick Raßl den zweiten Durchgang angepfiffen, erhöht Nojus Zigmantavicius nach peinlichem Sekundenschlaf in der ASC-Abwehr auf 2 : 0 (46.).Dabei hätte der ASC unmittelbar nach dem Anpfiff der vor allem von Nußloch umkämpften Partie seinerseits in Führung gehen können, ja müssen. Doch Turbo-Stürmer Stefan Berger kann sein Alleinstellungsmerkmal im einsamen Duell mit FV-Torwart Cedric Aßmann nicht nutzen und schießt noch in der ersten Spielminute für ihn untypisch am Tor vorbei.Das Team von ASC-Trainer Uli Brecht, der u. a. auf die verletzten Schlüsselspieler Levin Sandmann, Arik Edelmann (Kreuzbandriss) und Regisseur Marcel Hofbauer verzichten muss, ergreift mit zunehmender Spieldauer die Initiative, ist aber fast nur durch Standards gefährlich. So köpft Philipp Knorn, mit Marc Berger auf der funktionstüchtigen Doppel-Sechs, einen Maß-Eckball von Tarek Aliane knapp über die Nußlocher Sonntagslatte (25.).Kurz darauf ein Eckball auf der anderen Seite. FV-Stratege Steffen Kochendörfer jagt einen Abpraller im ASC-Strafraum wild entschlossen aus der Nahdistanz ins Neuenheimer Netz (29.). Eine Vitaminspritze für die Mannschaft von FV-Coach Bernd Bechtel!ASC-Torwart Steven Ullrich fordert von seinen Vorderleuten ahnungsvoll "mehr Kommunikation" und mahnt "das ist zu wenig"! Er fordert aber nicht nur, er packt auch zu. Zunächst klärt Neuenheims Einser im Duell mit brillanter Fußabwehr (33.). Dann vereitelt er nach einem schnörkellosen FV-Konter und dem Solo-Abschluss von Nojus Zigmantavicius einen höheren Pausen-Rückstand (43.).Der robuste FV-Angreifer mit dem Zungenbrecher-Namen ist es auch, der eine Minute nach dem Wechsel die Hoffnung der Neuenheimer Fans auf die baldige Wende bricht - allerdings nicht mit der Zunge, sondern mit dem Fuß. Nach einem anatomischen Missverständnis bedankt sich Nojus Zigmantavicius mit dem 2 : 0 für den Aufsteiger. Und hätte der Schiedsrichter nach einem Schuss auf das ASC-Tor den Ball - wie die Nußlocher - hinter der Linie verortet, wäre die Partie vorzeitig bereits in der 53. Minute entschieden gewesen.So aber setzt ASC-Trainer Uli Brecht alles auf eine Karte und wechselt mit Torjäger Ralf Berger für dessen Bruder Stefan (54.) und Christian Mühlbauer (61.) frische Kräfte für den Druckaufbau ein. Ralf Berger ist es auch, der nach einem Steilpass von Christian Mphlbauer und der Vorlage von Kajally Njie aus etwa 20 Metern überraschend abzieht und mit einem Schuss wie ein Laserstrahl den Anschlusstreffer torpediert (75.) - siehe Torvideo auf ASC Facebook & Homepage.In der Neuenheimer Schlussoffensive ist es erneut ein Kopfstoß des kurz danach erschöpft ausgewechselten Headhunters Philipp Knorn (Foto: Nr. 15), der fast den Ausgleich bedeutet (76.). Doch wirklich klare, gar zwingende Torchancen bringen die nun dominanten Gäste nicht mehr zustande.Am nächsten Sonntag müssen die Anatomen den Schalter umlegen, wenn sie im kniffligen Heidelberger Derby gegen FT Kirchheim, die nach dem 2 : 0-Sieg gegen die SG Horrenberg vom vierten Tabellenplatz grüßen, von den aggressiven Freien Turnern nicht auf die Matte geworfen werden wollen.Dass der ASC Neuenheim (16 Punkte) nur zwei Zähler weniger auf dem Konto hat als die aufstrebenden Un-Johner und nur drei weniger als Spitzenreiter SG HD-Kirchheim (19), zeigt aber auch, wie eng es in der oberen Tabellenhälfte zugeht und wie schnell es im Falle einer kleinen Serie nach oben gehen kann. Joseph Weisbrod ( www.facebook.com/ascneuenheim