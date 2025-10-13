Verdienter Sieg der Wölfe

Die Partie begann temporeich, und die Gäste nutzten ihre Chancen eiskalt: Max Roth brachte Wolfsanger in der 13. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Nico Vogel in der 30. Minute auf 2:0 erhöhte. Nur fünf Minuten später traf Leon Kamper Rodrigues zum 3:0 – ein echter Traumstart für die Wölfe. Kurz vor der Pause gelang L. Posochin jedoch der wichtige Anschlusstreffer für Baunatal (40.).

Der TSV Wolfsanger sicherte sich am Wochenende einen verdienten 4:2-Auswärtssieg bei der GSV Eintracht Baunatal.

Überschattet wurde die erste Halbzeit von einer Verletzungsszene in der 28. Minute, als sich nach einem Zusammenprall zwischen Stürmer Diehl und dem gegnerischen Torwart beide Spieler behandeln lassen mussten. Leider ging es für Diehl nach dieser Szene nicht weiter.

In der zweiten Hälfte zeigte der TSV Wolfsanger dann, dass er erwachsen spielen und eine Führung souverän verteidigen kann. Wolfsanger stand defensiv kompakt, ließ kaum etwas zu und setzte immer wieder gefährliche Konter.

Nico Vogel erzielte in der 72. Minute das 4:1, ehe S. Rinas kurz vor Schluss (87.) den Endstand von 2:4 markierte. Über weite Strecken präsentierte sich Wolfsanger souverän, ließ in der ersten Halbzeit allerdings einige gute Chancen liegen. Nach dem Seitenwechsel spielte das Team das Ergebnis abgeklärt und konzentriert nach Hause.

Wir bedanken uns bei allen Zuschauern für die Unterstützung und freuen uns schon jetzt auf das Derby am Sonntag, den 19.10., gegen den TSV Ihringshausen.

Seid dabei und feuert unser Team an! 🔥⚽