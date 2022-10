Verdienter Sieg der TSG Bretzenheim II beim SV Ober-Olm

Für beide Mannschaften ging es darum, den Anschluss zu den Spitzenteams der Liga zu halten, somit war für Spannung gesorgt. Die ersten 20 Minuten waren geprägt von einem gegenseitigem Abtasten mit wenig Höhepunkten. Torjäger Simon Höss war es dann vorbehalten in der 35. Minute nach schöner Vorarbeit durch Rakeem Bott die 1:0 Führung der Bretzenheimer Jungs zu schießen. Danach kamen immer mehr Sicherheit und Dominanz in das Bretzenheimer Spiel. Kurz vor der Halbzeit konnte ein Ober-Olmer in einer undurchsichtigen Situation im Strafraum nur noch mit dem Oberarm ein Tor verhindern, den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Chris Meyer sicher zur 2:0 Halbzeitführung.

Direkt nach der Pause dann der nächste Paukenschlag. Nach einer perfekt getretenen Ecke von Redzo Krijedzorak köpfte Mittelfeldmotor Dennis Müller zum vorentscheidenden 3:0 für Bretzenheim ein. Damit war die Vorentscheidung gefallen, Ober-Olm ergab sich nun seinem Schicksal und schaffte es nicht mehr bis zum Ende des Spieles gefährlich vor das Tor des Bretzenheimer Torwarts Valentin van der Velde zu kommen. Mit mehr Konsequenz in den entscheidenden Situationen hätte Bretzenheim es aber schaffen müssen, dass ein oder andere Tor mehr zu schießen.

Am nächsten Sonntag, dem 16.10.2022 kann sich Ober-Olm jedoch wieder verbessert präsentieren, im Spitzenspiel bei Aksu Mainz liegen allerdings die Trauben hoch. Die Bretzenheimer um Trainer Rauf Acar müssen um 12:45 Uhr gegen die 2. Mannschaft von Basara Mainz antreten und könnten bei einem Sieg weiter den Abstand zu den in der Tabelle vorne platzierten Mannschaften verringern.