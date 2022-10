Verdienter Sieg der 2. Mannschaft von TSG Mainz-Bretzenheim

Mit einer in der 1. Halbzeit spielerisch sehr guten Vorstellung stellte die 2. Mannschaft der TSG Mainz-Bretzenheim frühzeitig die Weichen zu dem verdienten Sieg. Besonders in den ersten 25 Minuten war es nur die TSG Bretzenheim, die Akzente setzte und den Gegner in keiner Phase ins Spiel kommen ließ. Redzo Krijedzorak umkurvte in der 9. Minute nach feinem Zuspiel von Rakeem Bott den Gensinger Torwart und schoss zur 1:0 Führung der Bretzenheimer ein. In der 20. Minute konnte Dennis Müller mit seinem 3. Saisontreffer eine Hereingabe von Redzo Krijedzorak gekonnt verwerten.

In der 2. Halbzeit kam die Heimmannschaft von der SG Gensingen / Grolsheim besser ins Spiel, allerdings auch dadurch bedingt, dass Bretzenheim einen Gang zurückschaltete und nicht mehr den Zugriff wie in der 1. Halbzeit auf das Spiel hatte. Es ergaben sich Chancen nun auf beiden Seiten. Valentin van der Velde im Bretzenheimer Tor hielt mit zwei guten Paraden seine Mannschaft im Spiel. Die TSG vergab, wie in den letzten beiden Spielen bereits, trotz guter Chancen den Sack in der 2. Halbzeit zu zumachen. Am Ende war allerdings der Sieg der Mannschaft von Rauf Acar absolut verdient.