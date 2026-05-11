"Verdienter Sieg" - Bovender SV siegt mit 4:0 gegen BSC Acosta

„Man muss sagen, dass das Ergebnis so auch absolut in Ordnung geht und auch in der Höhe verdient ist“, erklärte Acosta-Trainer Joshua Sievert nach der Partie. Bovenden habe „über 90 Minuten klare Feldvorteile“ gehabt und sei „einfach die bessere Mannschaft“ gewesen.

In der 26. Minute brachte Dilsad Kaplan die Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause legte er mit seinem zweiten Treffer des Tages nach und erhöhte auf 2:0 (44.). Sievert sah dabei die Probleme seiner Mannschaft vor allem im Zweikampfverhalten: „Wir haben es einfach nicht geschafft, auf dem großen Rasenplatz intensiv und griffig genug zu sein. Ich glaube, wir haben deutlich mehr Zweikämpfe verloren als der Gegner.“

Auch Bovender Trainer Yannick Broscheit sprach von einem „klar verdienten Sieg“. Seine Mannschaft habe sich zunächst „auf viele lange Bälle eingestellt“, die eigene Herangehensweise nach den ersten Minuten aber angepasst. „Das haben die Jungs super umgesetzt und wirklich bis auf einen Abschluss nichts zugelassen“, lobte Broscheit.

Nach der Pause das Ergebnis deutlich gestaltet

Auch nach der Pause blieb Bovenden spielbestimmend. Dennis Falinski sorgte in der 67. Minute für das 3:0, ehe der eingewechselte Max Stänger kurz vor Schluss den vierten Treffer nachlegte (89.).

Broscheit zeigte sich besonders mit dem Zusammenspiel seiner Mannschaft zufrieden. „Offensiv haben wir viele gute Akzente gesetzt und ich freue mich, dass wir auch vor dem Tor oft versuchen nochmal quer zu legen, auch wenn oft der Abschluss die bessere Wahl wäre. Das spricht für ein gutes Teamgefüge“, sagte der Coach.

Gleichzeitig hob er auch die Arbeit gegen den Ball hervor: „Großes Lob aber auch an unsere defensive Abteilung, die eigentlich Woche für Woche zu kurz kommt. Die machen die Saison über einen super Job.“ Es bleibt dabei, dass der Bovender SV mit 26 kassierten Treffern die beste Defensivreihe der Liga stellt.

Sievert ordnete die Niederlage trotz der Deutlichkeit sachlich ein und sprach dem Gegner ein großes Kompliment aus. „Bovenden ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall unter die ersten fünf gehört. Sie spielen einen richtig guten Ball spielen“, erklärte der Acosta-Trainer. Besonders die Intensität und das Umschaltspiel hätten seine Mannschaft vor Probleme gestellt.

Für Acosta richtet sich der Blick nun schnell nach vorne. „Die Niederlage werden wir jetzt die Woche aufarbeiten“, sagte Sievert. Danach gehe es darum, „bei Germania Wolfenbüttel wieder dreifach zu punkten“. Ein enorm wichtiges Spiel, um einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt zu gehen. Aktuell steht man auf Platz zehn mit 34 Punkten.