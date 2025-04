VERDIENTER SIEG BEIM TABELLENVORLETZTEN

Bei sonnigem Wetter fand am Haberacker der Wochenspieltag unserer Zweiten statt. Beim Blick auf die Tabelle sollte man von einem sicheren Sieg unserer Zweiten Mannschaft ausgehen. Nach den Ergebnissen der letzten Woche war auch die Mannschaft hochmotiviert endlich wieder den langersehnten Dreier mitzunehmen.

Bericht: Dennis Bastian

Es entwickelte sich bei eher mittelmäßigen Platzverhältnissen in der ersten Halbzeit ein zähes Spiel. Große Torchancen war trotz konzentrierter und guter Spielweise die Ausnahme. So gab es in der ersten Halbzeit nur eine große nennenswerter Torchance durch Altinger, die aber mit einer Glanzparade vom Heimtorhüter verhindert wurde. Auch in der 2. Halbzeit wollte der Ball zu Beginn trotz besserer Offensivaktionen nicht den Weg ins Tor finden. Nach weniger als 10 Minuten Spielzeit in der zweiten Halbzeit war es dann endlich so weit. Einen zentralen Freistoß aus ca. 20 Metern schlenzte S. Müller mit seinem Zauberfuß über die Mauer ins Tor. Es war die notwendige Erlösung. Der Widerstand der Heimmannschaft war gebrochen und unsere Zweite drückte weiter aufs Gaspedal. Nur eine Minute später erhöhte Torjäger Altinger mit einem satten Schuss mit seinem schwächeren linken Fuß nach schöner Kombination. Weiter ging es Schlag auf Schlag. Bereits fünf Minuten später war es Deurer mit einem Gewaltschuss aus 25 Metern (und etwas Unterstützung des Heimtorhüters) der auf 3:0 erhöhte. In der Folge gab Trainer Jäck seiner vollbesetzten Ersatzbank die Möglichkeit, sich zu zeigen. Der zuvor eingewechselte Holbach verwandelte ein traumhaftes Zuspiel von Linksaußen Schwab eiskalt zum 4:0. Aber auch nach diesem Tor hatte unsere Zweite noch nicht genug und spielte weiter munter nach vorne. Nach einem schönen Steilpass von Jansen ließ Altinger dem Torhüter keine Chance und erhöhte auf 5:0. In der Folge ergaben sich noch mehrere guten Chancen, die jedoch nicht mehr den Weg ins Tor fanden.Insgesamt ein verdienter und wichtiger Sieg nach den letzten Wochen. Bereits am Sonntag geht es mit einem Auswärtsspiel beim TSV Auerbach 2 weiter. Auf die nächsten drei Punkte.