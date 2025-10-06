"Verdienter Sieg auf schwierigem Geläuf" - SVG siegt erstmals Zuhause

Die Gäste starteten aggressiv und gingen früh durch Lando Baerwolf (7.) in Führung. Göttingen tat sich zunächst schwer, ins Spiel zu finden, während Wolfenbüttel mit viel Tempo und Einsatz die Räume eng machte. Zur Pause führte der BV nicht unverdient. In der ersten Halbzeit war Wolfenbüttel sehr aktiv und giftig, mit einer unfassbaren Laufbereitschaft“, sagte SVG-Trainer Nils Reutter.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich jedoch ein anderes Bild. „In der zweiten Halbzeit wurden wir besser und aktiver, vor allem auch zielstrebiger Richtung Tor“, so Reutter. Die SVG drängte auf den Ausgleich – und wurde belohnt: Maximilian Werner traf in der 71. Minute zum 1:1. Zehn Minuten später drehte Amin Al-Debek (80.) mit seinem Treffer das Spiel zugunsten der Hausherren.

Die Gäste probierten in der zweiten Hälfte nur, das Ergebnis über die Zeit zu retten, wie Reutter erwähnte, doch das klappte aufgrund des Doppelschlags der SVG nicht und so hagelte es die fünfte Niederlage im Fünften Auswärtsspiel.

Am Ende sprach der SVG-Coach von einem „verdienten Sieg auf schwierigem Geläuf“. Die SVG bleibt also auch nach neun Spielen das einzige Team, das keine Niederlage einstecken musste.