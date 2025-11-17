Verdienter Sieg auf Kunstrasen: MTV lässt Wipshausen keine Chance

„Es war genau wie ich erwartet habe – ein Spiel, in dem wir sehr viel Geduld haben müssen“, sagte Schindzielorz. „Wipshausen stand in der ersten Halbzeit sehr gut gegen den Ball, hat versucht, alles zuzumachen. Trotzdem haben wir uns drei richtig gute Chancen erarbeitet, die wir leider nicht gemacht haben.“ Erst nach der Pause platzte der Knoten: Michel Broders eröffnete den Torreigen (49.), ehe Max Hauck (52.) und Linas Benjamin Helmdach (58.) nachlegten.

„In der zweiten Halbzeit haben wir dann endlich den Dosenöffner gefunden und uns mit dem 1:0 belohnt. Danach haben wir auch die Räume bekommen und uns weitere gute Torchancen erarbeitet. Gerade Linas Helmdach hat einen guten Fuß gehabt und drei Standardtore erzielt. Es war ein völlig verdienter Sieg“, bilanzierte Schindzielorz.

Gästetrainer Andreas Laurer zollte dem Gegner Respekt, hatte aber auch Kritik parat: „Vorweg erstmal ein verdienter Sieg von Hondelage. Meine Mannschaft hat in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel abgeliefert. In der zweiten Halbzeit hat Hondelage dann einige Fehler von uns eiskalt ausgenutzt und verdient, wenn auch etwas zu hoch, gewonnen.“ Zugleich monierte er die Rahmenbedingungen: „Aber auf einem dermaßen kleinen Kunstrasenplatz spielen zu müssen, ist eine absolute Wettbewerbsverzerrung. Da sollte man darüber nachdenken, ob man solche Spiele nicht ausfallen lässt. Es haben nun mal nicht alle Mannschaften der Bezirksliga die Möglichkeit auf Kunstrasen zu trainieren und somit gibt es keine Chancengleichheit. Das kann nicht im Sinne eines sportlichen Wettbewerbs sein. Das soll aber keineswegs Kritik am MTV sein – hier ist der Bezirksspielausschuss gefragt.“

Mit dem Sieg klettert der MTV Hondelage auf Platz vier der Tabelle (23 Punkte) und bleibt dem oberen Trio auf den Fersen. Besonders auffällig: Linas Benjamin Helmdach avancierte mit einem Dreierpack zum Matchwinner.