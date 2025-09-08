"Verdienter Sieg - auch in der Höhe" - SVG feiert ersten Dreier

„Alles in allem denke ich, ein verdienter Sieg – auch in der Höhe“, ordnete Reutter nach Abpfiff ein. Die Gastgeber standen tief und lauerten auf Umschaltmomente. „Acosta war darauf bedacht, erstmal tief zu stehen, hinten dicht zu sein, um dann umzuschalten und auf unsere Fehler zu warten“, erklärte der SVG-Coach. Zwar kam Acosta ein-, zweimal gefährlich nach vorne, doch die Gäste hatten das Spiel über weite Strecken im Griff.

Nach einer torlosen ersten Hälfte schlug Göttingen dann binnen weniger Minuten eiskalt zu: Zunächst traf Joker Finn Daube in der 60. Minute zum 0:1, ehe Julian Kratzert nur eine Minute später auf 0:2 erhöhte. In der Schlussphase sorgte Arian Kicaj (81.) mit dem 0:3 für die endgültige Entscheidung.

„Wir haben das Ganze Geschehen kontrolliert, sehr abgeklärt und geduldig gespielt und am Ende auch schöne Tore rausgespielt“, lobte Reutter die Leistung seiner Mannschaft. Besonders erfreulich war aus seiner Sicht die Defensivarbeit: „Super natürlich auch, dass wir zu Null gespielt haben. Das spricht dann für eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive.“

Für Acosta war es die zweite Niederlage, während die SVG nach drei Remis den ersten Dreier feierte. Zwar bleibt die SVG hinter Acosta, doch es war der fünfte Sieg in Serie gegen die Braunschweiger.