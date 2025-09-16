Verdienter Sieg an den Saalewiesen

Die Blau-Weißen fuhren konzentriert und mit dem nötigen Respekt zu den stark in die Saison gestarteten Saalfeldern. Ein Punkt war das Minimalziel, um den Abstand zur Spitze nicht frühzeitig anwachsen zu lassen. Aus einer gut gestaffelten Defensive heraus wollten die Neustädter auf Pressingmomente warten – und das setzten die Jungs von Trainer Jürgen Walther von Beginn an hervorragend um. Bereits in der 4. Minute spritzte Capitano Robin-Lee Engler in eine unkonzentrierte Spieleröffnung, legte den Ball in den Lauf von „Speedy“ E. Walther, und dieser chippte den Ball gefühlvoll über den Keeper zur umjubelten Führung. Schon früh wurden die in einer Dreierkette agierenden Saalfelder im Aufbauspiel bei jeder Aktion attackiert – mit deutlicher Wirkung. Einen schnellen Umschaltmoment brachte Jonas Wahl in den Strafraum, sein Abschluss war jedoch zu ungenau. Besser machte es Berni Grimm nach einer perfekt getimten Ecke des stark aufgelegten Jo Walther: Mit klugem Laufweg und Kopfballverlängerung ins lange Eck erhöhte er auf 0:2 – bei diesem Treffer musste er nicht einmal so hoch steigen wie später beim Jubelsprung mit dem Co-Trainer. In der 26. Minute folgte die erste Schrecksekunde. Neustadts Abwehr verschätzte sich bei einem langen Ball, und Saalfelds pfeilschneller P. Hook hätte eigentlich den Anschlusstreffer markieren müssen. Doch sein Lupfer segelte in Richtung Geräteschuppen. Einen weiteren Ball in die Tiefe nahm kurz darauf erneut E. Walther auf. Sein Versuch wurde jedoch von Abwehrchef Henniger mit einer beherzten Grätsche unterbunden, für die er sich völlig verdient die Gelbe Karte abholte. Den nächsten Hochkaräter vergab Berni Grimm per Kopf, scheiterte aber an der starken Reaktion des Saalfelder Schlussmanns, der den Ball im Nachfassen unter sich begrub. Kurz vor der Pause folgte dann der Knackpunkt der Partie: Bei aggressivem Pressing im Saalfelder Strafraum setzte RLE den bereits verwarnten T. Henniger unter Druck. Dieser erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er nach dem am Boden liegenden Gegenspieler trat. Das umsichtig leitende Schiedsrichtergespann zeigte konsequent die Rote Karte. Den fälligen Elfmeter schnappte sich der Gefoulte gleich selbst und versenkte den Ball trotz Blessuren eiskalt unten rechts – Halbzeitstand.

Den zweiten Durchgang begannen die Gäste allerdings nicht ganz so konzentriert. Doch Saalfelds Spielführer Stan Kleyla jagte den Ball nach starker Eingabe weit über das Tor. Im Anschluss verpassten es die Neustädter, den Sack endgültig zuzumachen, und vergaben eine Reihe hochkarätiger Chancen – vielleicht der einzige Kritikpunkt an diesem Freitagabend. Zunächst setzte E. Walther einen Freistoß knapp neben den Pfosten, ehe er kurz darauf im Eins-gegen-Eins am Keeper scheiterte. Auch Jonas Wahl fand wenig später in selbigem seinen Meister. In der Folge brachte Trainer Walther von der Bank noch einmal frische Qualität, ohne dass sich am Spielverlauf etwas änderte: Blau-Weiß blieb dominant, ohne ans Limit gehen zu müssen. Die endgültige Entscheidung fiel in der 85. Minute: Eine Koproduktion der eingewechselten Talabidi und Wietasch führte zum 0:3. Letztgenannter erlief sich den Zuckerpass des Jungspunds Ramizi und schob eiskalt ein. Die letzte Großchance hatte Jo Walther auf dem Fuß, doch erneut rettete der starke Saalfelder Keeper seine Mannschaft vor einer höheren Niederlage. Kurz darauf war Schluss im schmucken Stadion an den Saalewiesen – und am klaren Endergebnis gab es nichts zu diskutieren. In der kommenden Woche stand dann auf der „Roten Erde“ der Kracher gegen Weida an. Es blieb abzuwarten, wer sich dort taktisch mehr einfallen ließ.