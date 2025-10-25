Verdienter Sieg am Niederrhein

Nach Schalke 04 haben die Saarbrücken A-Juniorinnen nun auch bei Borussia Mönchengladbach gewonnen und sind in der Tabelle der Regionalliga West Vierter.

Die U19-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücren haben sich erneut bei einem Club mit grossem Namen durchgesetzt. Nach dem 2:1 bei Schalke 04 gab es jetzr einen 3:2-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach.

FCS-Trainer Tobias Grimm schwärmte nach der Begegnung am Haus Lütz: "Das war ein richtig gutes Spiel von beiden Mannschaften. Wir waren im zweiten Durchgang besser, haben nachc dem späten Führungstreffer alles verteidigt und die Bälle aus der Gefahrenzone geschossen. Deshalb war es ein verdienter Sieg von uns, auch weil wir nach dem frühen Rückstand sofort da waren". Den besorgtecAmelie Florence Scholze bereits in der 3. Minute, doch Amelie Feil hatte sofort die Antwort mit dem Ausgleich Carlotta Lucie Zerweck brachte ihr Team jedoch erneut in Führung (23.), diesmal dauerte es lange mit dem Ausglwich, der Amy Peter in der 73. Minute gelang. Den Endstand besorgte dann Aaljayah Smith in der 86. Minute.