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Ligabericht
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Verdienter Sieg, aber bitte nicht so spannend!
Zwei Tore, ein Sieg, jede Menge Herzklopfen: Unsere Mannschaft hat Fortuna Bonn mit 2:1 geschlagen – hätte aber auch locker höher gewinnen können. Elvin und Betim sorgten früh für die 2:0-Pausenführung und man dachte kurz: „Heute läuft’s wie geschmiert.“
Denkste. Nach der Pause schlichen sich unnötige Unsicherheiten ein. Chancen wurden liegen gelassen, Pässe kamen einen Tick zu spät, und Fortuna Bonn roch plötzlich wieder Morgenluft. Am Ende wurde es noch einmal richtig spannend – der Sieg war zwar verdient, aber von der Art, dass man sich am liebsten selbst auf die Schulter klopfen und gleichzeitig an den Kopf fassen möchte.
Fazit: Drei Punkte, gute Ansätze, aber bitte beim nächsten Mal nicht erst zittern, bevor die Euphorie richtig beginnt. Fußball kann so schön sein – wenn man ihn nicht selber kompliziert macht.