Verdienter Sieg

Mit wiederum nur 9 Spielern ging Germania ins Spiel. Von der ersten Minute an ließ man den Ball gut laufen und beschäftigte damit permanent den Gegner, welcher durch seine Fitness und körperliche Robustheit auffiel. Die "Löwen" spielten hochkonzentriert und fleißig im Abwehrbereich. Immer wieder konnte man speziell in der ersten Halbzeit gut heraus gespielte Konter fahren. Zwei davon nutzte Markus zu einer 2:0 Führung mit seinen schönen Toren. Auch weiterhin gab es große Chancen zum 3 und 4:0. Doch wie so oft in dieser ersten Saison als 7er Mannschaft passiert, kassierte man völlig unnötig das 2:1 kurz vor der Halbzeit. In der zweiten Halbzeit spielte man taktisch sehr klug, machte die Räume für den Gegner eng und ließ so gut wie gar nichts mehr zu. Es war von allen Spielern eine geschlossene Mannschaftsleistung. Trainer Herbert Hochheim war stolz auf seine Mannschaft und ließ in der Kabine ein kräftiges Zicke, Zacke schmettern.