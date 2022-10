Verdienter Sieg

Die SVM Frauen begannen motiviert und hatten von Anfang an das Spielgeschehen im Griff. Hinten stand man sicher und so hatte Feldspielerin Karo Kuffner, die für die verhinderte Sarah Zobl im Tor stand, eine ruhige erste Halbzeit.

Der SV Edelweiß Waltershofen ließ den Gastgeberinnen im Mittelfeld viel Platz und so konnte man hier immer wieder gut durchspielen. In der Anfangsphase hatte der SVMG dann auch 2 dicke Chancen. So traf Julia Wegmann aus der Drehung den Pfosten und Leoni Albrecht scheiterte freistehend an der Torspielerin der Gäste.

In der Folgezeit agierte der SVMG aber dann in der Offensive zu harmlos. So kam der finale Pass nicht an oder kam man mal zum Abschluss war dieser zu unplatziert. Zudem standen die Gäste defensiv gut und verteidigten beherzt. Mit dem Halbzeitpfiff erzielte der SVMG endlich das wichtige und erlösende 1:0. Geli Zeh setzte sich über außen gut durch und ihre Hereingabe konnte von Leoni Albrecht im Tor untergebracht werden.

Nach dem Pausentee folgte dann gleich das 2:0. Jella Metzer, die in der 2. Halbzeit das Tor hütete, war die Vorlagengeberin. Ihr lang geschlagener Ball flog über Freund und Feind und Julia Wegmann war auf und davon und erzielte das wichtige Tor für ihre Farben.