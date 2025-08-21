Verdienter Punktgewinn zum Saisonstart

Es entwickelte sich von Beginn an eine Verbandsliga-Partie auf hohem Niveau zwischen dem für viele Experten als einer der Aufstiegsfavouriten gehandelten SV Linx und den Gästen aus Hausen. Bereits in der 3. Minute traf Joel Jospeh nach einer Ecke per Kopf zum 1:0. Die Gelb-Schwarzen wirkten nicht geschockt und glichen in der 8. Minute zum 1:1 aus. Nach einem Foul an Yannick Häringer traf Shqipon Bektasi im Nachschuss, nachdem er zuvor per Elfmeter am Linxer Keeper Omar Bounatouf gescheitert war. Nur sechs Minuten später brachte Kareem Al Yahya den SV Linx erneut durch einen 18-Meter-Schuss mit 2:1 in Front. Der VfR zeigte abermals Mentalität und in der 44. Minute traf Erich Sautner mit einem Traumfreistoß aus ca. 22 Metern nach einem Foul an Ergi Alihoxha zum Halbzeitstand von 2:2.

Teil zwei dann nicht mehr so spektakulär. Viele Fouls und etliche Gelbe Karten (12) sorgten für viele Unterbrechungen. Hüben wie drüben gab es noch kleinere Chancen, doch die Entscheidung wollte für keines der beiden Teams fallen.

Am Ende waren beide Mannschaften zufrieden.