Verdienter Punktgewinn in Stommeln

In der 40. Minute wird dann erneut Behr geschickt und schiebt den Ball nach Vorlage von Marvin Laven ins kurze Eck zum 0:1.

Kirchherten hatte zu beginn bereits die Chance, die Führung zu Übernehmen. Steffen umkurvt nach einem fatalen Fehler der Hintermannschaft der Gastgeber den Torwart, der Winkel war am Ende allerdings zu Spitz, um den Ball noch im Netz unter zu bringen.

Die Elf von Trainer Müsch musste auf einige Akteure verzichten. Jan Schmitz, Jonas Zehner und Danny Grefenstein standen heute nicht zur Verfügung und auch Jermaine fehlte verletzungsbedingt. Umso erfreulicher, dass Abwehrchef Lukas Roeder seine Rot Sperre abgesessen hatte und so wieder in die Startelf rückt.

Zu einem psychologisch sehr ungünstigen Zeitpunkt kommt der Gegner allerdings wieder ins Spiel. Nach einem missglückten langen Ball von Keeper Kullmann kommt ein Stommelner nach einer Flanke frei zum Schuss und setzt den Ball in der 45. Minute unhaltbar rein.

In der zweiten Halbzeit dann das gewohnte Bild. Kirchherten verteidigte diszipliniert und leidenschaftlich. Vor allem Sebastian Hartmann ist zu erwähnen, der sich in jeden Ball reinschmiss und so den Punkt verteidigte.

Tobias Müller durfte nach einer Fragwürdigen gelb/roten Karte in der 82. Minute frühzeitig unter die dusche und fehlt damit auch in der nächsten Woche beim letzten Spiel.

Mit der fast letzten Aktion des Spiels hatte Stefan Grusas nochmal die Chance doch den Sieg mit nach Hause zu nehmen, allerdings wurde der Ball noch im letzten Moment von den Gastgebern geklärt.

So nimmt man verdient einen Punkt mit aus Stommeln und fährt so weiterhin als Tabellenletzter nächste Woche zur Erfa aus Gymnich.

Trainer Müsch kann mit der Leistung des Teams auf jeden Fall zufrieden sein.