Verdienter Punktgewinn gegen Teutonia

Beide Mannschaften versuchten von Beginn an hinten sicher zu stehen, was zunächst dazu führte, dass Torchancen in dieser Partie eher Mangelware waren. Trotzdem entwickelte sich ein kampfstarkes und kurzweiliges Spiel zwischen zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Wie aber schon in den Vorwochen, war den Meteoriten das Glück zunächst nicht holt. Nach einem rüden Foul an der Seitenlinie von Lucas Menne an Tim Riese musste Letztgenannter zur Behandlung vom Platz. Genau in diese Unterzahlsituation war die Heimelf einmal unsortiert, wodurch Christos Gatidis nach einem Steckpass in den freien Raum plötzlich alleine aufs Tor zurennen konnte. Sein eher schwacher Abschluss rutschte Pablo Esteban Cuadra Scribiac, der im späteren Verlauf des Spiels noch einmal den Punkt festhalten sollte, zum 0:1 durch die Hosenträger (26.). Wie schon in den vergangenen Partien musste Meteor wieder einmal einem äußerst unglücklichen Rückstand hinterherlaufen. Dieses Mal fiel die Mannschaft von Hakan Cankaya aber nicht zusammen, sondern versuchte weiter das eigene Spiel aufzuziehen. Bis zur Strafraumgrenze sah das auch ganz ordentlich aus, Abschlussgelegenheiten erspielte sich Meteor aber keine.

Nach dem Wiederanpfiff versuchte Meteor nun etwas mehr nach vorne. Teutonia stellte aber die Räume gut zu und versuchte selber eher das 1:0 zu halten, als aufs zweite Tor zu gehen. Vor allem waren die Teutonen in dieser Phase defensiv deutlich agiler als Meteor. Passwege wurden zugelaufen, Zweikämpfe gewonnen – Meteor kam gegen die körperlich starken Gäste nicht richtig zum Zuge. Als dann fünf Minuten vor dem Ende nur noch die größten Optimisten mit einem Punktgewinn Meteors rechneten, trat Guillermo Ernesto Padilla Cross von der linken Seite einen Freistoß in den Strafraum der Gäste. Tim Riese setzte sich dabei gegen seine körperlich hochgewachsenen Gegenspieler durch und köpfte den Ball zum umjubelten Ausgleich für die Weddinger ins gegnerische Tor. Nun entwickelte sich in den letzten fünf Minuten der Partie ein offener Schlagabtausch. Erst wären die Meteoriten beinahe mit fünf Offensiven gegen zwei Defensiven durch, der eingewechselte Elton Makengo legte sich den Ball jedoch zu weit vor, dann waren es die Gäste, die durch Jannik Stenzel plötzlich frei vor dem Meteor-Tor auftauchten. Hier war es Pablo, der in höchster Not mit der bereits angesprochenen Parade den 1:1-Endstand in seinen Händen festhielt.

In einem über 90 Minuten ausgeglichenem Spiel ein verdienter Punktgewinn für beide Mannschaften. Meteor hat wieder Moral bewiesen und konnte gegen ein höherplatziertes Team punkten. In der Hoffnung, dass die Verletztenmisere langsam wieder abebbt, geht es in den kommenden drei Spielen, die allesamt auswärts stattfinden, für Meteor darum, sich einen angemessenen Platz in der Tabelle zu erspielen. Dieser Punktgewinn gegen Teutonia war dafür schon ein guter Anfang.