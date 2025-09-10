Verdienter Punktgewinn gegen Tabellendritten

Ein hart umkämpftes Duell zwischen der SpVgg Hainsacker und dem FC Viehhausen am 9. Spieltag der Bezirksliga-Süd endete mit einem leistungsgerechten 1:1 (1:0)-Remis. Vor gut 300 Zuschauern konnte die Hainsackerer Elf durch Simon Krause im ersten Durchgang mit 1:0 in Führung gehen (26.). Florian Urmann war nach dem Seitenwechsel mit einem verwandelten Foulelfmeter der Ausgleichstreffer der Gäste vorbehalten (52.). Die Zani-Elf hatte insgesamt mehr vom Spiel, ohne sich allerdings in einer an Höhepunkten armen Partie entscheidend in Szene setzen zu können, zumal die Hausherren den Angriffen des Tabellendritten große Einsatzbereitschaft und Kampfkraft entgegensetzten.