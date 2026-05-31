Verdienter Punktgewinn beim Tabellenführer

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Der FC Seefeld holt im Spitzenkampf beim Tabellenführer FC Gossau ein verdientes 1:1. Nach einer starken ersten Halbzeit gingen die Riesbächler durch einen Freistoss von Xeno Fresneda in Führung, mussten kurz vor der Pause jedoch den Ausgleich hinnehmen. In einer spannenden Schlussphase rettete Torhüter Max Meier seinem Team den wichtigen Punkt.

Mit breiter Brust reiste der FC Seefeld zum Spitzenkampf beim Tabellenführer FC Gossau. Die Riesbächler stellten vor der Partie das stärkste Auswärtsteam der Liga und hatten zuletzt mit dem Sieg gegen den FC Weesen ein deutliches Ausrufezeichen im Aufstiegskampf gesetzt. Auf der beeindruckenden Sportanlage Buechenwald, die mit ihrer modernen Infrastruktur einen würdigen Rahmen für dieses Spitzenspiel bot, stand Trainer Heris Stefanachi wieder an der Seitenlinie. Gleichzeitig musste er auf den gesperrten Marius Blatter verzichten

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und kamen früh zu guten Möglichkeiten. Mit zunehmender Spieldauer übernahm jedoch Seefeld das Kommando. Die Zürcher fanden immer besser ins Pressing und erspielten sich durch Marc Fischer, Valentin Leu und Elliot Boberg mehrere gute Chancen. Im Zentrum überzeugten insbesondere Xeno Fresneda und Routinier Nicolas Herter, der mit seiner Erfahrung viele Situationen bereinigte.

In der 35. Minute wurden die Gäste für ihren Aufwand belohnt. Nach einem Foul an Marc Fischer zirkelte Xeno Fresneda einen Freistoss herrlich zum verdienten 1:0 ins Netz. Die Führung entsprach dem Spielverlauf. Umso ärgerlicher war aus Seefelder Sicht der Ausgleich kurz vor der Pause. Nach einem missglückten Befreiungsversuch reagierte der kurz zuvor eingewechselte Geronimo Casadio am schnellsten und traf in der 42. Minute zum 1:1.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein intensiver Abnützungskampf. Beide Teams zollten dem hohen Tempo und den sommerlichen Temperaturen Tribut. Die Gastgeber erhöhten in der Schlussphase den Druck, doch die Seefelder verteidigten leidenschaftlich. Besonders Max Meier rückte nun ins Zentrum. Der junge Torhüter bewahrte seine Mannschaft mehrfach vor einem Rückstand. Die spektakulärste Szene ereignete sich in der 87. Minute, als Meier zunächst glänzend parierte und der Nachschuss anschliessend in bester Wembley-Manier an die Latte und zurück ins Feld sprang.

Auch die zahlreich mitgereisten Seefelder Fans trieben ihr Team in den Schlussminuten nochmals lautstark an. So blieb es beim insgesamt leistungsgerechten 1:1, mit dem die Riesbächler ihre starke Position im Aufstiegskampf behaupten konnten. Sowohl der Gruppensieg als auch der Aufstieg als bester Gruppenzweiter bleiben weiterhin in Reichweite.