Verdienter Punktgewinn auf heimischen Rasen

Am 19.10.25 traf die SG Elztal auf heimischen Rasen auf die Mannschaft aus Köndringen. Bei mildem Herbstwetter erkämpfte sich die Heimmannschaft einen verdienten weiteren Punkt. Die Zuschauer sahen von der ersten Minute an ein ausgeglichenes, sehr umkämpftes Spiel. Doch bis auf einen Pfostentreffer der SG Köndringen ergaben sich keine nennenswerten Torchancen in der ersten Hälfte dieser Partie. So gingen die Teams mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Beide Mannschaften kamen motiviert und mit frischem Wind aus der Halbzeit.

Das Spiel blieb, wie in der ersten Hälfte, sehr zweikampfstark und die SG Elztal zeigte sich bemüht die stärker werdenden Gäste von ihrem Tor fernzuhalten. So fiel aus dem Spiel heraus kein Treffer. Schlussendlich war es ein Standard in der 76. Minute, der die SG Köndringen in Führung brachte. Fabienne Rupp verwandelte einen schön geschossenen Freistoß.