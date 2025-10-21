Verdienter Punktgewinn auf heimischen Rasen

Am 19.10.25 traf die SG Elztal auf heimischen Rasen auf die Mannschaft aus Köndringen. Bei mildem Herbstwetter erkämpfte sich die Heimmannschaft einen verdienten weiteren Punkt.
Die Zuschauer sahen von der ersten Minute an ein ausgeglichenes, sehr umkämpftes Spiel. Doch bis auf einen Pfostentreffer der SG Köndringen ergaben sich keine nennenswerten Torchancen in der ersten Hälfte dieser Partie. So gingen die Teams mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.
Beide Mannschaften kamen motiviert und mit frischem Wind aus der Halbzeit.
Das Spiel blieb, wie in der ersten Hälfte, sehr zweikampfstark und die SG Elztal zeigte sich bemüht die stärker werdenden Gäste von ihrem Tor fernzuhalten. So fiel aus dem Spiel heraus kein Treffer.
Schlussendlich war es ein Standard in der 76. Minute, der die SG Köndringen in Führung brachte. Fabienne Rupp verwandelte einen schön geschossenen Freistoß.
Doch die Heimmannschaft bewies Teamgeist und Wille und konnte so nur zwei Minuten später (78. Minute) den verdienten Ausgleich erzielen. Es war schließlich die vorher eingewechselte Marlene Weis, welche die Nerven behielt und sauber in das linke, untere Eck einnetzte.
Gegen Ende wurde das Spiel hektischer. Beide Teams wollten ein weiteres Mal treffen und sich drei Punkte sichern, blieben allerdings erfolglos.
So trennten sich die Mannschaften mit einem fairen 1:1 und die SG Elztal steht nun nach 6 Spieltagen auf Platz 6 in der Tabelle.