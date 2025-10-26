Verdienter Punktgewinn

Das Heimteam startete nervös ins Spiel, wodurch die Gäste zunächst mehr vom Spiel hatten. Der TSV Schlachters hatte dann auch die erste Grosschance, doch Melissa Dieterle behielt im 1:1 gegen Annika Stohr die Nerven und konnte deren Abschluss entschärfen.

Mit zunehmender Spieldauer kam der SVMG besser ins Spiel, musste jedoch etwas unglücklich das 0:1 (15. Min) durch Annika Stohr, die sich durchtankte, hinnehmen. In der Folgezeit neutralisierten sich die beiden Teams und Chancen blieben Mangrlware. Auf seiten des SV Maierhöfen hatte Eva-Maria Albrecht noch die größte Chance, doch ihr Torschuss landete knapp neben dem Tor.