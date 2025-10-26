Verdienter Punktgewinn

Das Heimteam startete nervös ins Spiel, wodurch die Gäste zunächst mehr vom Spiel hatten. Der TSV Schlachters hatte dann auch die erste Grosschance, doch Melissa Dieterle behielt im 1:1 gegen Annika Stohr die Nerven und konnte deren Abschluss entschärfen.
Mit zunehmender Spieldauer kam der SVMG besser ins Spiel, musste jedoch etwas unglücklich das 0:1 (15. Min) durch Annika Stohr, die sich durchtankte, hinnehmen. In der Folgezeit neutralisierten sich die beiden Teams und Chancen blieben Mangrlware. Auf seiten des SV Maierhöfen hatte Eva-Maria Albrecht noch die größte Chance, doch ihr Torschuss landete knapp neben dem Tor.
Nach der Pause waren dann die Gastgeberinnen das engagiertere Team. Die Zweikämpfe gegen die robusten Gäste wurden besser angenommen und auch spielerisch kegte der SVMG zu. Nach einem Freistoß von Yvonne Merath, der herrlich im Kreuzeck landete, hieß es verdientermaßen 1:1 (55.Min). Leider versäumte man es nun nachzulegen. Ein Lucky Punch wäre durchaus drin gewesen. So traf Karo Kuffner nur den Pfosten und ein weiterer Abschluss von ihr landete knapp über dem Tor. Auch Younster Emelie Dieterle hatte Pech, als ihr Fernschuss knapp über das Gebälk segelte. Am Schluss musste man deshalb bei 2 Freistößen des TSV, die aber nichts mehr einbrachten, kurz zittern.
Insgesamt ein mehr als verdienter Punkt mit der Erkenntnis, dass bei etwas mehr Konsequenz und Glück vor dem Tor 3 Punkte möglich gewesen wären.