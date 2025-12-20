Verdienter Punkt in Rostock 1. FC Saarbrücken: Dennoch zwölftes Spiel in Folge ohne Sieg

Der 1. FC Saarbrücken holte mit dem 1:1 (1:1) im letzten Spiel des Jahres bei Hansa Rostock zwar versientermassen einen Punkt mit, blieb aber auch im zwölften Ligaspiel in Folge ohne Sieg.

Der 1. FC Saarbrücken hat sich beim FC Hansa Rostock einen verdienten Punkt gesichert. Die frühe Führung der Gastgeber glich Rizzuto zum 1:1-Endstand aus. Jürgen Luginger nahm im Vergleich zum Remis gegen Hoffenheim II einen Wechsel vor. Wilhelm kehrte nach abgesessener Gelbsperre für Bichsel in die Innenverteidigung zurück. Und die Defensivreihe war früh gefordert. Vogelsammer zog direkt mal aus 18 Metern wuchtig ab. Menzel packte sicher zu (2.). Vogelsammer blieb der Haptdarsteller der ersten Minuten. Eine Flanke von Bergh setzte er an den Pfosten (4.). Kurz danach fand Schuster mit seine Ecke erneut Vogelsammer. Das Aluminium verhinderte zunächst wieder das Gegentor, doch Dirkner reagierte am schnellsten und setzte den Abpraller zum 1:0 ins Netz (5.).

Schuster verbuchte noch einen Versuch aus der Drehung, der nicht gefährlich wurde (10.), doch trotz dem frühen Treffer bewies der FCS erneut gute Nehmerqualitäten und kam schnell zurück. Nach einer Flanke von Bretschneider konnte Bergh die Kugel nicht festmachen. Pick spritzte dazwischen und wurde vom Rostocker gefoult (12.). Rabihic übernahm die Verantwortung vom Punkt, scheiterte an Uphoff, der auch den Nachschuss von Rabihic wegfischte, doch Rizzuto setzte nach und traf per Kopf zum 1:1 (13.). Rostock hatte zwar weiterhin mehr Ballbesitz, das Luginger-Team jedoch immer wieder gute Ballgewinne und strahlte dadurch mehr Gefahr aus. Hansas Keeper musste jedoch erst nach 34 Minuten nochmals eingreifen. Zeitz wurde links von Bretschneider in Szene gesetzt und passte flach nach innen. Civeja zog nochmal auf, setzte seinen Abschluss aber zu zentral. Wenige Sekunden später die nächste Möglichkeit. Rabihic zog in den Sechzehner und legte nach hinten auf Zeitz ab. Uphoff sah den Ball spät, reagierte allerdings glänzend und verhinderte den zweiten Treffer des FCS (35.).