Verdienter Punkt im Endspurt: Salzbergen trotzt Vorwärts II

– Foto: Moritz Voigt

Im Saisonendspurt der Bezirksliga Weser-Ems 3 hat Alemannia Salzbergen ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Gegen die Zweitvertretung von Vorwärts Nordhorn erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Andre Meiners ein Remis, das sich wie ein kleiner Sieg anfühlte – und gemessen am Spielverlauf sogar noch mehr hätte sein können.

Zwar verzeichneten die Gäste aus Nordhorn über weite Strecken mehr Ballbesitz, doch die klareren Torchancen lagen auf Seiten der Gastgeber. Besonders Nick Schulten sorgte über die linke Seite immer wieder für Durchbrüche und stellte die Defensive der Nordhorner vor erhebliche Probleme. Mehrfach tauchte er gefährlich vor dem Tor auf, verpasste die Führung jedoch ebenso knapp wie Kevin Drees, Marius Matern und der auffällige Laurens Kampen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Salzbergen die aktivere Mannschaft, erspielte sich Möglichkeiten – allein der Ertrag fehlte.

Erst in der Schlussphase kam Vorwärts II zu zwei guten Abschlüssen. „Hier hatten wir dann Glück, dass wir zumindest den verdienten Punkt in Salzbergen behalten“, ordnete Meiners ein. Zuvor hatte sein Team das Geschehen weitgehend kontrolliert und sich insbesondere kämpferisch auf der Höhe gezeigt. Bemerkenswert ist die Serie der Alemannia: In den vergangenen acht Partien musste sich Salzbergen lediglich dem Tabellenführer SV Union Lohne knapp mit 1:2 geschlagen geben. Der jüngste Punktgewinn ist damit ein weiterer Schritt in Richtung Klassenerhalt, auch wenn laut Meiners „am heutigen Tage deutlich mehr drin gewesen wäre“.