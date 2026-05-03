Verdienter Punkt im Abstiegskampf für Winterbach

Marius Reidel holte mit seinem SV Winterbach ein verdientes 1:1-Remis in Hinterweidenthal. Foto: Mario Luge

Hinterweidenthal/Winterbach . Drei Wochen vor Rundenende steht der SV Winterbach in der Landesliga West noch immer in der bedrohten Zone, hat sich dabei bis auf einen Zähler an den TuS Hackenheim herangekämpft. Seit mittlerweile vier Begegnungen ist die Elf von Torben Scherer unbesiegt, aktuell gab es beim SV Hinterweidenthal ein 1:1-Unentschieden. Die Führung der Hausherren hatte Elias Pfenning mit seinem 25. Ligatreffer in der Schlussphase ausgeglichen.

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„Das Unentschieden war leistungsgerecht“, erkannte Scherer mit einigem Abstand. Zwar kam seine Mannschaft gut in die Partie und war in der ersten halben Stunde feldüberlegen. Nur eines fehlte: Die Mannschaft belohnte sich nicht für ihren Aufwand. Stattdessen fiel aus dem Nichts das 0:1 aus Sicht der Winterbacher. Ein langer Ball rutschte durch, Marius Schweitzer bedankte sich (38.). Danach brauchte der SVW einige Momente, um sich neu zu finden. Kein Wunder, so der Trainer: „Wenn du gegen eine Mannschaft, die in der Rückrunde stabil und tief steht und defensiv kaum etwas zulässt, so in Rückstand gerätst, wird es schwer.“ Nach dem Seitenwechsel fand der SVW wieder besser zu seinem Spiel, hatte zahlreiche Gelegenheiten zum Ausgleich, bis Pfenning endlich einnetzte (83.). Scherer gab allerdings auch zu, dass sein Team in einigen Situationen Glück hatte. „Beide Mannschaften hatten mehrfach die Chance zum Lucky Punch.“ Nicht schlüssig war sich der 36-Jährige, welchen Wert der Auswärtszähler für die Schlussrechnung hat.