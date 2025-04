Verdienter Punkt gegen Tabellenführer!

Zum 21. Spieltag der Kreisliga B2 war der Tabellenführer, die SG Baienfurt II, zu Gast im Stadion an der Lortzingstraße. Die Jungs vom FVW wollten den Rückenwind der letzten Spiele mitnehmen, um auch gegen den Spitzenreiter zu punkten.

Die Partie begann zunächst noch etwas ruhiger. Beide Teams konnten zwar immer wieder mal Akzente nach vorne setzten, Baienfurt etwas mehr, die klaren Chancen blieben aber auf beiden Seiten aus. In der 37. Minute war es dann aber so weit, als Waldsee durch B. Gärtner in Führung ging. M. Heckelsmüller spielte einen Steckpass durch die Abwehrkette und B. Gärtner kam schließlich an den Ball, umkurvte den Keeper und netzte ein zum 1:0. Dann ging es in die Halbzeit.