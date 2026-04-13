Verdienter Punkt gegen den Ersten

Die Reserve erzielte einen verdienten Achtungserfolg gegen den Tabellenführer, wobei auch sie wieder auf zahlreiche Spieler zurückgreifen konnte.

Über die gesamte Spielzeit war unsere „Zweite“ dem Klassenprimus ebenbürtig und hätte mit etwas Glück sogar als Sieger den Platz verlassen können. Nach torlosem ersten Durchgang ging der Gast nach einem Konter durch einen unhaltbar abgefälschten Schuss in der 58. Minute in Führung. Doch keine zehn Minuten später landete das Leder nach mehreren abgeblockten Versuchen bei Jonas Villinger, der schließlich zum 1:1 vollendete. Bei diesem Spielstand blieb es dann gerechterweise bis zum Ende.