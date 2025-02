Verdienter Punkt für die Frauen von Vorwärts Spoho in Leverkusen

Bei bestem Fußballwetter startete Vorwärts Spoho mutig ins erste Punktspiel nach der Winterpause in Leverkusen. Von Beginn an zeigte die Mannschaft viel Einsatz und setzte die Gastgeberinnen früh unter Druck. Leverkusen blieb zunächst ohne nennenswerten Torschuss, auch wenn die Gastgeberinnen sich nach und nach ins Spiel kämpften und bereits früh zur dritten Ecke kamen. Spoho ließ sich davon nicht beeindrucken und erarbeitete sich selbst die zweite Ecke. Leider konnte die Leverkusener Torfrau die hohen Bälle souverän abfangen und hielt ihr Team vorerst im Spiel. Dennoch war Spoho aktiv, es entwickelte sich ein munteres Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten. Nach einem tollen Spielzug hatte Gianna die Führung auf dem Fuß, doch ihr strammer Schuss ging knapp über das Tor. Die Partie verlagerte sich zunehmend ins Mittelfeld, mit vielen Zweikämpfen zwischen den Strafräumen, aber ohne große Torchancen. Dann der Rückschlag: Aus dem Nichts gelang Leverkusen in der 37. Minute das 1:0 – ein ärgerlicher Gegentreffer, der den Spielverlauf auf den Kopf stellte. Mit diesem knappen Rückstand ging es in die Halbzeitpause.

Frisch motiviert kam Spoho aus der Kabine und setzte sofort ein Ausrufezeichen. Nach einer Ecke war es in der 51. Minute endlich so weit: Jennifer Schlee flankte präzise in den Strafraum, wo Anni Vinken zur Stelle war und zum vielumjubelten 1:1 einköpfte. Der Ausgleich gab der Mannschaft zusätzlichen Auftrieb. Spoho spielte mutig nach vorne und hatte mehrfach den Führungstreffer auf dem Fuß. Jedoch musste auch die Spoho Abwehr und Torhüterin Leonore Gruber alles geben, um einen weiteren Gegentreffer zu verhindern. Kurz vor Schluss verletzte sich Nike Menssen bei einer sehr guten Aktion und Spoho musste die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten, da das Wechselkontingent ausgeschöpft war. Trotz der Unterzahl kämpfte das Team aufopferungsvoll und verteidigte das Remis mit großem Einsatz. Am Ende stand ein verdientes 1:1 auf der Anzeigetafel. Vorwärts Spoho belohnte sich mit einem wichtigen Punkt und zeigte eine starke Mannschaftsleistung. Mit etwas mehr Glück vor dem Tor wäre sogar ein Sieg möglich gewesen, doch auch so kann das Team stolz auf den gelungenen Auftakt nach der Winterpause sein. Im nächsten Spiel am 09.03. um 15:00 Uhr geht es dann im Heimspiel gegen die SGS Essen.