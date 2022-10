Verdienter Luckauer Heimsieg

Bei perfektem Herbstwetter gingen beide Mannschaften motiviert ins Spiel. Die Luckauer übernahmen die Favoritenrolle, welche sich gegen die Schwarzheider aus dem Tabellenkeller behaupten müssen. Kurz nach Anpfiff erspielten sich die Luckauer ihre erste Torchance: Stefan Lein schlägt einen langen Ball auf Tauscher, der diesen auf Hiltmann zurücklegt, welcher den Ball aus 20 Metern per Direktschuss knapp am Tor vorbei schießt. Luckau dominierte spielerisch das Spiel und die Abwehr stand sicher, wobei die Schwarzheider kämpferisch gehen hielten und erste Nadelstiche setzten. In der 12. Spielminute kämpft sich Mikolajek durch die rechte Seite, möchte den Ball im Strafraum quer legen, jedoch ist der Gegenspieler eher am Ball. Ein paar Minuten später folgt der erste Vorstoß der Gäste. Dieser wird von den Luckauer mithilfe eines Fouls vor der Strafraumkante gestoppt, dessen Freistoß knapp oben rechts das Tor verfehlt (18´). Auf der anderen Seite unterbindet Schwarzheide den einlaufenden Mikolajek mit einem Foul, welches mit der Gelben Karte bestraft wird (26´). Die Freistoßquote der Luckauer erhöht sich allmählich, jedoch landet der nächste getretene Freistoß von Uhlig in den Armen des Keepers (31´). Schüsse aufs Tor der Luckauer blieben Mangelware, dafür sind die Luckauer andersherum zu ungefährlich im letztem Drittel. In der 40. Spielminute folgte nach einem verfehlten Torschuss in Richtung Eckfahne eine gefährliche Ecke der Schwarzheider, wobei deren Angreifer frei in der Mitte zum Abschluss kommt, diesen aber übers Tor schießt. Vier Minuten später folgt der erste Torschuss der Schwarzheider: nach einem langem Ball vom Keeper und einem Querpass von Richter kommt der Angreifer zum Abschluss, dieser konnte mittig platziert souverän von Schwittek gehalten werden (44´). Torlos ging es in die Halbzeit - Luckau dominierte bis dahin das Spiel, aber die Gäste sind auch vereinzelt am Drücker.

Die Luckauer wechselten zur Halbzeit gleich doppelt - Heppelter für Thomas und Frenzel für Lein. Innerhalb der ersten fünf Minuten kommen die Luckauer zweimal gefährlich vors Tor - beide Chancen blieben jedoch ohne Erfolg (47´, 50´). Die Luckauer setzten die Gäste ordentlich unter Druck und dies führte auf deren Seite zu einigen Fehlern im Abwehrverhalten. Die nächste Torchance der Heimelf folgte in der 54. Spielminute: Mikolajek setzt sich über links durch, flankt in die Mitte auf Tino Eckardt, welcher jedoch am Keeper scheitert. Tauscher arbeitet sich ein paar Minuten später über Rechtsaußen durch die Abwehrreihen, bekommt den Ball aber nicht richtig zum Nebenmann, der Abpraller landet bei Hermann und dessen Schuss aus ca. 16 Metern knapp übers Gehäuse fliegt (58´). In der 63. sowie 64. Spielminute bekommen die Luckauer jeweils einen Freistoß in aussichtsreicher Position, beide durch ein Handspiel der Gäste verursacht. Jedoch blieben diese ohne Erfolg. Die meisten Luckauer Torchancen ergaben sich aus indirekt ausgeführten Freistößen, der nächste wurde von Kranz schnell ausgeführt und Heppelter setzt den Kopfball knapp übers Tor (68´). Die erste und einzige gefährliche Torchance der Schwarzheider ergab sich aus einem lang ausgeführten Freistoß von hinten auf Linksaußen, Kopfballverlängerung und einem knapp verfehlten Abschluss, welcher noch gerade so abgefälscht wird - die folgende Ecke bringt nichts ein. In der 71. Spielminute spielten sich die Luckauer flüssig durchs Mittelfeld, Tauscher spielt einen passgenauen Schnittstellenball auf Mikolajek, der den Ball zum verdienten 1:0 - Führungstreffer ins linke untere Eck einschiebt. In den folgenden Minuten wurde das Spiel etwas griffiger und Torchancen ergaben sich eher weniger. Ein taktisches Foul auf der linken Seite führte zu einem gefährlichen Freistoß von Luckau, den Uhlig scharf rein bringt und abgefälscht an die Latte prallt (84´). Die folgende Ecke brachte Uhlig ebenso gefährlich in die Mitte, fand aber keinen Abnehmer. Nun spielte sich das Spielgeschehen zwischen den beiden Eckfahnen der Gäste ab, der Anschlusstreffer lag in der Luft. Nach der gefühlt 10. Ecke landet diese auf den langen Pfosten, wo sich Tino Eckardt den Ball zurecht legt, ihn mit dem Außenriss in die Mitte flankt und Heppelter akrobatisch per Volley einschweißt (87´). Kurz vor Abpfiff arbeitet sich Heppelter durch das Mittelfeld, fast alle Mitspieler rücken nach und er kann sich vorm 16er frei aussuchen auf wen er spielt - schlussendlich verspringt ihm der Ball und er verfehlt den Torschuss kläglich. Daraufhin wird das Spiel abgepfiffen, am Ende ein verdient erkämpfter Sieg.