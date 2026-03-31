Verdienter Last-Minute-Sieg...

– Foto: Philipp Dinger

Am heutigen Sonntag stand für den SV Nordendorf das Rückspiel gegen die Reserve des FC Affing an. Schon das Hinspiel war ein harter Kampf, somit erwartete man heute folgerichtig, ein erneut schweres Spiel.

Der SVN ging direkt zu Beginn des Spiels mit der ersten Aktion in Führung. Joshua Aydogan verwandelte einen Freistoß aus ca. 30 Metern zum 1:0, an dem der Torwart der Gäste noch dran war, aber nichts mehr ausrichten konnte. Trotz des frühen Führungstreffers, war das Spiel aber kein Selbstläufer. Bereits in Minute 5 kam Affing auch zu eigenen Chancen. Der Gäste-Stürmer konnte einen Freistoß abfangen, aber Keeper Jonas Oswald war zur Stelle. Schon 2 Minuten später wurde es für den SVN wieder gefährlich, dieses mal ging der Ball aber drüber. Beide Mannschaften hatten etwa gleich viel Anteile am Spiel und schenkten sich nichts. In der 10. Minute hätte der SVN die Führung weiter ausbauen können. Joshua Aydogan steckte einen Pass durch auf Dennis Rotter, der kam aber nicht frei zum Abschluss. Anschließend war Affing wieder dran. Erst ging in der 16. Minute ein Ball nach Ecke nur an die Latte, 10 Minuten später kamen die Gäste dann aber zum Ausgleich. Aus einem Angriff der Nordendorfer folgte ein blitzschneller Konter der Gäste. Die SVN-Abwehr war zu weit aufgerückt und konnte daher nichts mehr ausrichten. Die Nr. 13 der Gäste erzielte damit das 1:1. Nordendorf ließ sich davon aber nicht beirren. Nur ein paar Minuten später, in der 30. wechselte der Schauplatz wieder in den Gäste-Strafraum. Nach einem Freistoß kam Philipp Mehring im Sechzehner zum Abschluss und hielt voll drauf. Der Gegner hielt dagegen, aber nur in Form einer offenen Sohle. Hier hätte es einen klaren Elfmeterpfiff geben müssen, der aber ausblieb. Noch vor der Halbzeit wurde das Spiel zunehmend hektischer und ruppiger, wobei sich vor allem Affings Co-Trainer mit der Nr. 10 energisch um die gelbe Karte bewarb, die er dann auch verdient bekam. Die Nordendorfer ließen sich aber genau von diesen Unsportlichkeiten aus dem Konzept bringen und so kam es in Minute 40, dass der SVN nicht bei der Sache war und Affing das eiskalt ausnutzte. Nordendorf bekam den Ball nicht geklärt und die Nr. 10 konnte noch vor dem Halbzeitpfiff auf 1:2 für die Gäste erhöhen.