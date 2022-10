Verdienter Last-Minute-Punktgewinn gegen ungeschlagene Gäste!

Die hochmotivierte Neuenheimer Dritte bietet dem ungeschlagenen Tabellenzweiten mutig die Stirn und erkämpft gegen den favorisierten Gast ein hochverdientes Unentschieden. Mit dem neuen, alten Landesliga-Coach Christoph Pieruschka in der Startelf erspielten sich der das technisch versierte Köpfel-Team und der ASC III zunächst wenige eindeutige Torchancen.

Fünf Minuten vor der Pause rast Vollgas-Außenbahner Tobias Messer schnurstracks auf das Gästetor zu. Seinen knackigen Schuss auf das kurze Eck wehrt DJK/FC-Keeper Maximilian Friedrich maximal ab (40.). Kurz darauf verhindert der aus dem kompakten ASC-Team herausragende Torhüter Felix Schnabel mit einer Blitzreaktion die Führung für die Köpfel-Truppe (43.).

Auch nach dem Wechsel spielt sich die ansprechende B-Klasse-Partie vorwiegend zwischen den Boxen ab. Die dickste Neuenheimer Möglichkeit hat der eingewechselte 19jährige Stürmer Giovanni Licari erst eine knappe Viertelstunde vor dem Abpfiff. Doch sein Flachschuss zischt zentimeterscharf am langen Pfosten vorbei (74.). Quasi Im Gegenzug gehen die Köpfel-Kicker durch Daniel Wilson in Führung (75.). Fünf Minuten vor dem Abpfiff von Schiedsrichter Seyed Hamedani fast die Entscheidung. Doch ASC-Teufelskerl Felix Schnabel hält die Mannschaft um Kapitän und Abwehrchef Lukas Hehn mit zwei Sekunden-Glanzparaden im Spiel (85.).

Am Ende belohnt sich die Mannschaft von ASC-Trainer Jan Herle mit dem umjubelten Last-Minute-Ausgleich durch Daniel Benzmail (Foto: tizi), der nach einem "tödlichen" Querpass des eingewechselten Owen Mao kalt wie eine Tiefkühlpizza zum leistungsgerechten 1 : 1_Endstand vollstreckt und den siebten Saisonsieg des bisherigen Tabellenzweiten vereitelt - siehe Videopost auf ASC Facebook & Homepage!