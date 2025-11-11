Verdienter Kantersieg zum Wochenende!

Die Mannschaft zeigte einen souveränen Auftritt und holte einen deutlichen 7:1-Erfolg. Nach einer etwas unaufmerksamen Anfangsphase, die einen unnötigen Elfmeter erlaubte, der zu unserem Glück nicht verwandelte wurde, reagierte das Team sofort stark. Der Offensivfußball lief flüssig, die Ballstafetten waren sehenswert, und bereits zur Pause stand es 5:0. Auch die Defensive stabilisierte sich nach den anfänglichen Missverständnissen.

Besonders beeindruckend: Unser Youngster Franz Ode übernahm Verantwortung, trat zum Elfer an und erzielte sein erstes Tor in der Kreisoberliga – er brachte die Mannschaft damit mit 1:0 in Führung. Später legte er noch einen zweiten Treffer nach und sicherte sich so einen starken Doppelpack.