🔴⚪ Verdienter Heimsieg – wir bleiben im Flow! 💪⚽

Mit einem verdienten 4:2 gegen die SGM Oppenweiler/Sulzbach holen wir die nächsten drei Punkte und bestätigen unsere starke Form der letzten Wochen. 🔥

Die Partie begann intensiv, beide Teams suchten früh den Weg nach vorne. Mit zunehmender Spielzeit übernahmen wir jedoch mehr und mehr die Kontrolle und belohnten uns in der 16. Minute: Sami Steiner traf zur verdienten 1:0-Führung. In der Folge blieben wir spielbestimmend und kamen immer wieder über unser Kombinationsspiel gefährlich vors Tor.

Kurz vor der Pause machten wir dann den Unterschied: Erst erhöhte Sami in der 40. Minute auf 2:0, ehe sie kurz vor dem Halbzeitpfiff mit ihrem dritten Treffer des Tages zum 3:0 nachlegte und einen Hattrick schnürte.