🔴⚪ Verdienter Heimsieg – wir bleiben im Flow! 💪⚽

Mit einem verdienten 4:2 gegen die SGM Oppenweiler/Sulzbach holen wir die nächsten drei Punkte und bestätigen unsere starke Form der letzten Wochen. 🔥
Die Partie begann intensiv, beide Teams suchten früh den Weg nach vorne. Mit zunehmender Spielzeit übernahmen wir jedoch mehr und mehr die Kontrolle und belohnten uns in der 16. Minute: Sami Steiner traf zur verdienten 1:0-Führung. In der Folge blieben wir spielbestimmend und kamen immer wieder über unser Kombinationsspiel gefährlich vors Tor.
Kurz vor der Pause machten wir dann den Unterschied: Erst erhöhte Sami in der 40. Minute auf 2:0, ehe sie kurz vor dem Halbzeitpfiff mit ihrem dritten Treffer des Tages zum 3:0 nachlegte und einen Hattrick schnürte.
Nach dem Seitenwechsel flachte das Spiel zunächst etwas ab. Wir hatten die Partie zwar weitgehend im Griff, agierten aber phasenweise zu passiv. Das nutzte der Gegner eiskalt: Nach zwei Standardsituationen innerhalb von zwei Minuten verkürzte Oppenweiler auf 3:2 und brachte nochmal Spannung ins Spiel.
Wir haben uns davon aber nicht aus der Ruhe bringen lassen, wieder mehr investiert und die Kontrolle zurückgewonnen. In der Schlussphase sorgte schließlich Jana Kreissl nach einem schön herausgespielten Angriff für die Entscheidung zum 4:2.
Unterm Strich ein verdienter Sieg, auch wenn wir es uns zwischenzeitlich selbst unnötig schwer gemacht haben. Die Leistung stimmt – und genau daran wollen wir anknüpfen. ❤️
➡️ Nächste Woche wartet mit dem Tabellenführer aus Stuttgart die nächste Herausforderung. 💪⚽