"Verdienter Heimsieg" - Vorwärts Nordhorn schlägt Papenburg klar

– Foto: Gerry Grave

Der SV Vorwärts Nordhorn hat das Spitzenspiel am Freitagabend gegen den SC Blau-Weiß 94 Papenburg souverän mit 3:0 für sich entschieden und damit drei wichtige Punkte eingefahren. Durch den Sieg verteidigte man die Tabellenspitze. Papenburg hingegen kassierte einen herben Rückschlag im Titelrennen..

Trainer Viktor Maier zeigte sich nach der Partie zufrieden: „Ich denke, wir haben alle Attribute umgesetzt, die wichtig für einen Sieg waren. Deswegen gehen die drei Punkte verdient an uns.“

Die Gastgeber erwischten dabei einen guten Start in die Partie. „Wir sind gut ins Spiel reingekommen. Die ersten zehn Minuten hätten wir zwei Tore erzielen können“, so Maier. Auch wenn sich dies nicht direkt im Spielstand widerspiegelte, unterstrich es die starke Anfangsphase der Nordhorner. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kam Papenburg besser ins Spiel. „Dann hatte Papenburg eine Phase, in der sie gut ins Spiel reingekommen sind“, erklärte Maier. Dennoch gelang es Nordhorn, sich rechtzeitig wieder zu stabilisieren: „Zum Ende der ersten Halbzeit haben wir uns wieder zurückgearbeitet, um die Kontrolle dann zu übernehmen.“