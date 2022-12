Verdienter Heimsieg und Herbstmeisterschaft 2022/23

Am 15.Spieltag empfing der SV Özvatan Stuttgart den TSV Leinfelden zum Abschluss der Hinrunde der Saison 2022/23. Bereits in den ersten Spielminuten war ein schnelles technisch versiertes Spiel beider Mannschaften zu sehen. Der SV Özvatan zeigte Dominanz und machte dies bereits sehr früh mit einem Kopfballtor durch Abdullah Sener, welches durch eine geschickte Flanke nach einem Foul von Anh Tuan Truong eingeleitet wurde, deutlich. Damit war nicht genug, Mittelfeldregisseur Abdullah Sener legte acht Minuten später nach und leitete das 2-0 ein, nachdem der Torhüter der Gäste den Freistoß von Kapitän Serdar Tayar noch knapp mit dem Fuß blockiert hat. Die Heimmannschaft versuchte mehre Chancen in Tore umzuwandeln, kamen jedoch nicht am Keeper der Gäste vorbei, welcher mehrmals parierte. Dieser hielt sein Tor von weiteren Treffern frei bis zur 42. Minute, als der aktuelle Torschützenkönig Osman Ogus nach einem soliden Dribbling im Strafraum der Gäste einen Schuss absetzte, welcher blockiert wurde und im Anschluss durch Yavuz Selim Demir zum 3:0 verwandelt wurde. Die mangelnde Chancenverwertung, sowie die Leistung des gegnerischen Torhüters hinderten eine höhere Führung der Heimmannschaft und somit endete die erste Spielhälfte mit 3:0.

Im Vergleich zur ersten Spielhälfte leiteten beide Seiten mehrere Torversuche ein und die Gäste konnten in der 55.Spielminute den Anschlusstreffer nach einem Foul per Elfmeter zum 3:1 erzielen.

Der SV Özvatan bekam ebenfalls einen verdienten Strafstoß nach einem Foulspiel im Strafraum der Gäste zugesprochen, dieser wurde vom Keeper der Gäste pariert.