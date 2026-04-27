Verdienter Heimsieg trotz spätem Zittern

Matchwinner Anes Ajdari mit einer tollen Leistung zum Sieg – Foto: Julian Holzner

Bei hochsommerlichen Temperaturen trat der FC Fürstenried am Sonntag auf dem Rasenplatz beim TSV Solln gegen den abstiegsbedrohten FT München-Gern an. Während die Gäste als Tabellen-Vorletzter dringend Punkte im Abstiegskampf benötigten, ging es für Fürstenried darum, nach der Niederlage in der Vorwoche die richtige Reaktion zu zeigen.

Die Hausherren fanden direkt gut in die Partie und setzten früh ein Zeichen: Bereits in der 2. Minute legte Bujar Emini quer auf Anes Ajdari, der sicher zur 1:0-Führung einschob.

Der FC Fürstenried präsentierte sich von Beginn an dominant, gewann viele Bälle in der gegnerischen Hälfte und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Die spielerische Überlegenheit war deutlich sichtbar.

Das 2:0 fiel nach einer starken Verlagerung von Ümit Arik auf Engin Torunoglu. Dieser konnte im Eins-gegen-Eins nur regelwidrig gestoppt werden, sodass der Schiedsrichter auf Elfmeter entschied. Bujar Emini übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher.

Fürstenried blieb weiter am Drücker und erhöhte noch vor der Pause auf 3:0. Nach einem tiefen Ball kam Anes Ajdari zum Abschluss, den Abpraller verwertete Ümit Arik souverän. Bis zur Halbzeit ließ die Mannschaft defensiv nichts anbrennen und kontrollierte das Spielgeschehen vollständig.

Chancen bleiben ungenutzt

Nach dem Seitenwechsel war klar, dass der FT München-Gern nicht aufgeben würde. Dennoch hatte Fürstenried in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit mehrere hochkarätige Chancen, um das Spiel endgültig zu entscheiden – der vierte Treffer wollte jedoch nicht fallen.

Die mangelnde Chancenverwertung hielt den Gegner im Spiel und ermöglichte es München-Gern, zunehmend besser in die Partie zu finden.

Gern kommt zurück ins Spiel

Durch einen abgefälschten Ball gelang dem FT München-Gern der Anschlusstreffer. In der Folge versuchte die Mannschaft, mit viel Einsatz und Emotionen weiter Druck aufzubauen. Besonders bei Standardsituationen wurde es immer wieder gefährlich.

Der FC Fürstenried verteidigte diese Phasen jedoch insgesamt stabil und kam selbst durch Konter zu weiteren Möglichkeiten, die allerdings erneut ungenutzt blieben.

Spannung bis zur letzten Minute

In der 95. Minute wurde es noch einmal richtig spannend: Nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum erzielte München-Gern das 3:2. Plötzlich entwickelte sich ein kurzer, intensiver Schlagabtausch in der Nachspielzeit, in dem die Gäste alles nach vorne warfen.

Fürstenried behielt jedoch die Nerven und ließ keinen weiteren Treffer mehr zu.

Verdienter Sieg mit Luft nach oben

Am Ende steht ein hochverdienter Sieg für den FC Fürstenried gegen eine kämpferische und abstiegsbedrohte Mannschaft. Bei besserer Chancenverwertung hätte das Spiel deutlich früher entschieden werden können.

Dennoch gelang die erhoffte Reaktion auf die Niederlage der Vorwoche. Mit diesem Erfolg im Rücken blickt der FC Fürstenried nun zuversichtlich auf die letzten vier Spieltage der Saison.

Tufan Lacin:

„Wir sind perfekt in die Partie gestartet und haben uns die 3:0-Führung absolut verdient. Danach haben wir es allerdings verpasst, frühzeitig den Deckel draufzumachen. Die Chancenverwertung ist ein Thema, das uns schon die ganze Saison begleitet und an dem wir weiter arbeiten müssen. So halten wir den Gegner im Spiel und bringen uns am Ende selbst noch einmal in eine unnötig spannende Situation.“

„Trotzdem war es insgesamt eine reife Leistung der Mannschaft. Besonders Anes Ajdari hat ein überragendes Spiel gemacht. Mit seinem Einsatz und Willen gibt er uns unglaublich viel Energie. Ich bin sehr froh, dass wir ihn in unserem Team haben. Auch im Zusammenspiel mit Ümit Arik und Bujar Emini zeigt sich unsere Qualität in der Offensive.“

„Jetzt richten wir den Blick nach vorne. Uns erwartet mit Neuhadern ein spielstarker Gegner, und wir werden uns in der Woche gezielt darauf vorbereiten.“