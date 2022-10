Verdienter Heimsieg nach zuvor vier sieglosen Spielen!

Gegenüber der Vorwoche zeigte sich die Mannschaft personell fast unverändert, dennoch deutlich engagierter und bissiger in den Zweikämpfen. Die Gäste der DJK Schwabsberg/Buch hatten Mühe, mit dem schnellen Spiel über außen klar zu kommen. Aus einer dieser Aktionen über Bougrams linke Seite entwickelte sich in der 12.Minute auch das 1:0, als er auf der Sechzehner-Linie vom Gegner gefoult wurde und Mike Viehöfer anschließend den fälligen Elfmeter verwandelte. Nur wenige Minute später eine ähnliche Szene auf der rechten Seite, als Jonas Ilg nochmal klarer von den Beinen geholt wurde, doch die Pfeife von Schiedsrichter Körner blieb stumm. Unsere Mannschaft aber machte weiter Druck und zwang den Gegner letzlich zu Fehlern. So auch beim 2:0, als Volk Schwabsbergs Torhüter Kohlert anlief und dieser den Ball so vertendelte, dass Manuel Volk aus der Drehung das 2:0 erzielen konnte. Nur vier Minuten später erhöhte man nach einem herrlich vorgetragenen Angriff sogar auf 3:0, als Ebert den in der Mitte blank stehenden Manuel Volk perfekt bediente. Nach dem Wechsel hatten die Gäste dann ihre beste Phase mit einigen guten Torchancen in kürzester Zeit. Man befreite sich daraus aber mit einem Konter über Eller und Ilg, den Hamza Bougram am Ende zum 4:0 abschloss. Das Spiel war nun entschieden und man konnte aus einer sicheren Defensive jetzt einen Gang zurückschalten. Dennoch blieb man vor allem bei Kontern gefährlich und so erhöhte man auf 5:0 in der 73.Minute erneut durch Volk. Nach einem Eigentor der DJK in der 78.Minute konnte der eingewechselte Philipp Schmid in der 79.Minute noch den Endstand zum 7:0 herstellen. Insgesamt eine geschlossene Mannschaftsleistung mit einem am Ende hochverdienten Sieg.