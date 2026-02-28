Verdienter Heimsieg nach Leistungssteigerung von P. M. · Heute, 17:20 Uhr · 0 Leser

Die Oberliga-Kicker SV Meppen feierten einen gelungenen Heimsieg, mit einem ebenso gelungenen #Kabinengruß – Foto: SV Meppen U23

Die U23 des SV Meppen startet mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel perfekt ins Jahr 2026. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit entschied eine deutliche Leistungssteigerung nach der Pause die Partie.

Ausgeglichene erste Hälfte mit Unterbrechungen Die Gäste aus Hildesheim kamen mit den schwierigen Bedingungen und dem starken Wind zu Beginn etwas besser zurecht. Meppen agierte in der Anfangsphase fahrig, leistete sich mehrere Abspielfehler und zeigte Abstimmungsprobleme im Spielaufbau.

Zwei verletzungsbedingte Auswechslungen unterbrachen zusätzlich den Spielfluss. Auf Meppener Seite musste Hennes Hermes das Feld verlassen, bei den Gästen traf es Kapitän Mohammed Baghdadi. Spielerisch blieb die erste Halbzeit insgesamt überschaubar. Beide Teams erspielten sich Möglichkeiten, leichte Feldvorteile lagen bei Hildesheim. Das torlose Remis zur Pause war folgerichtig.

Struktur, Kontrolle und die Entscheidung vom Punkt Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Meppen deutlich verbessert. Die Mannschaft trat strukturierter auf, ließ den Ball sicherer laufen und entwickelte eine klar erkennbare Spielidee. Die Überlegenheit nahm zu, auch wenn die Chancenverwertung weiterhin Schwächen offenbarte. Die Entscheidung fiel schließlich durch einen Foulelfmeter: Nach einem Foul an Jannis Hagemann übernahm Moritz Hinnenkamp Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:0. In der Schlussphase drängten die Gäste noch einmal auf den Ausgleich, doch die Defensive hielt stand. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen ist der Auftakt ins Jahr 2026 gelungen - eine Bilanz, die Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben gibt.