Verdienter Heimsieg im Derby gegen den FVW nach couragiertem Auftritt!

Nach langer Zeit mal wieder ein 6 - Punkte Wochenende und der passende Start in den Festabend zum 75 - jährigen Vereinsjubiläum der Sportfreunde Schießen.

Nach den sehr durchwachsenen Spielen in den letzten Wochen, teils geschuldet der langen Verletztenliste, zeigte unsere Mannschaft von Beginn an eine sehr ordentliche und mannschaftlich geschlossene Leistung. Auf dem super bespielbaren Schießener Rasen waren in den ersten 20 Minuten auf beiden Seiten allerdings Torchancen Mangelware.

Danach setzte auf SGM Seite Matthias Schneider mit einer tollen Direktabnahme aus 15 Metern das erste Ausrufezeichen. Der Gästekeeper Schwarzer war aber auf dem Posten und lenkte den Ball mit einer Glanztat über die Latte. Es entwickelte sich ein intensives, aber stets faires Spiel das der Schiedsrichter über die komplette Spielzeit sehr gut leitete.

In der 35. Spielminute kam Fabian Span nach einem schnell vorgetragenen Angriff am 16er zum Abschluss und der Ball schlug links unten zum 1:0 ein.

Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause. Verdient, da man agiler in den Zweikämpfen war und mehr Torchancen hatte.

In der 55. Minute hatte Markus Eckel die Riesenchance zum 2:0. Den ersten Schuss setzte er an den Pfosten und beim Nachschuss hatten schon alle SGM Fans den Torschrei auf den Lippen, aber auch der ging an den rechten Pfosten.

Im Gegenzug dann die Riesenchance zum Ausgleich für die Gäste und großes Glück für unser Team, dass der Gästestürmer beim Abschluss zögerte und die Kugel nicht im Tor unterbrachte.

In der 60. Minute dann derv erste Wechselauf SGM Seite. Der reaktivierte Christian Steidle kam für Kuse Eckel ins Spiel.

Ein klasse Angriff in der 64. Minute über unsere linke Seite durch die Gebrüder Gauder. Im 16er wurde Jäko Mayer angespielt, der auf Max Gauder ablegt und der mit seiner linken Klebe ins lange Eck zum vielumjubelten 2:0 einnetzt.

15 min vor Spielende der nächste Wechsel bei unserem Team. Marius Lecheler kam für Jäko Mayer ins Spiel (übrigens lautstark gefeiert vom Beurener Fanclub).