Verdienter Heimsieg gegen Bad Wurzach

Spielverlauf

Die Partie begann mit einem Rückschlag für die Gastgeber. Schon in der 12. Minute brachte Pirmin Vincon die TSG Bad Wurzach mit einem Tor zum 0:1 in Führung. Die SG Aulendorf ließ sich davon jedoch nicht entmutigen und zeigte eine starke Reaktion.

In der 31. Minute gelang Lukas Steinhauser der Ausgleich zum 1:1, was den Wendepunkt markierte. Nur drei Minuten später, in der 34. Minute, traf Andreas Maucher, per Kopfball nach einem Freistoß, zur 2:1-Führung für die Aulendorfer. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit schnappte sich Manuel Brühl den Ball und lief mit dem Spielgerät die Seitenlinie entlang bis zur Grundlinie und seine präzise Flanke verwertete dann Marcel Teißler in der Nachspielzeit (45.+1) zum 3:1.

Nach der Pause blieb die SG Aulendorf die dominierende Mannschaft. Ramazan Ugur baute in der 59. Minute die Führung durch einen herrlich verwandelten direkten Freistoßtreffer auf 4:1 aus und stellte damit die Weichen endgültig für den Sieg. Die TSG Bad Wurzach kam erst in der Nachspielzeit zu einem Foulelfmeter, den Pirmin Vincon in der 90.+4 Minute zum 4:2-Endstand verwandelte.

Aufstellung der SG Aulendorf

Spieler:

· Sebastian Ludwig

· Patrick Moll

· Fabian Madlener

· Ramazan Ugur

· Manuel Brühl (85. Dennis Thierer)

· Jan Müller (11. Dimitri Neb)

· Marcel Teißler (74. Michael Traub)

· Michael Karasjov (80. Martin Sommer)

· Andreas Maucher

· Lukas Steinhauser

· David-Noah Rimili

Trainer: Martin Sommer

Schiedsrichter

Tibor Krassowsky leitete die Partie souverän und trug zu einem fairen Spielverlauf bei.

Fazit

Die SG Aulendorf zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und verdiente sich diesen wichtigen Heimsieg durch spielerischen Einsatz und Effizienz vor dem Tor. Mit dieser Leistung konnte sich die Mannschaft in der Kreisliga A1 wieder auf Platz 5 verbessern und hält weiterhin den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze.

Kreisliga BII:

SG Aulendorf II – TSG Bad Wurzach II 0:3

Die SG Aulendorf II verlor gegen die TSG Bad Wurzach II zwar 0:3, zeigte aber über die gesamte Spieldauer eine ansprechende Leistung. Leider konnten die Gastgeber ihre Torchancen nicht verwerten und so stand am Ende der Begegnung ein 0:3 für die Gäste.

SG Aulendorf II – TSG Bad Wurzach II 0:3



SG Aulendorf II: Kevin Schuldis, Marcel Schien, Patrick Freund (46. Valentin Kernbach), Niko Gorbunov, Dennis Thierer, Martin Freund, Eric Miller (68. Husam Awadi), Nick Hummel (46. Mehmed Demir), Daniel Schwam (62. Maik Eperts), Jochen Daiber, Mario Käss (75. Tim Hampp) - Trainer: Martin Fürst

TSG Bad Wurzach II: Clemens Westermayer, Moritz Dieckmann, Luca Seitz, Fatos Rugovaj, Davut Ayne, Lukas Wahl, Marco Fauser, Enzo Seitz, Matthias Müller, Karsten Schemmel, Marco Riedle - Trainer: Sascha Herrmann - Trainer: Matthias Butscher

Schiedsrichter: Marcel Delepine - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Marco Riedle (14.), 0:2 Matthias Müller (62. Foulelfmeter), 0:3 Matthias Müller (73.)