Verdienter Heimsieg für Düdingen - 2:0 gegen den FC Luzern Frauen

Nächster Dreier gegen den FC Luzern Frauen – Foto: SC Düdingen Presse

Die SC Düdingen Frauen empfingen am 2. Spieltag der Rückrunde den FC Luzern. Von Beginn an übernahm das Heimteam das Spieldiktat, zeigte sich sehr präsent in den Zweikämpfen und gewann viele Duelle klar für sich. Luzern trat zwar aggressiv auf, doch Düdingen verteidigte konsequent und blieb ruhig.

Mit viel Ballbesitz versuchten die Düdingerinnen, das Spiel zu kontrollieren und immer wieder zielstrebig den Weg nach vorne zu suchen. Zwar fehlte es phasenweise an Geduld und Präzision, dennoch erspielte sich das Heimteam gute Möglichkeiten. Die verdiente Führung fiel nach einem Ballgewinn im Mittelfeld: Über Larissa Loretan und Maria Ferraz kam der Ball zu Melissa Macheret, die mit einem sehenswerten Abschluss zur 1:0-Führung traf.

Nach dem Seitenwechsel wirkte das Heimteam zunächst etwas passiver, fand jedoch schnell wieder zurück ins Spiel und übernahm erneut die Kontrolle. Mehrere gute Chancen blieben ungenutzt, da es im Abschluss an der letzten Konsequenz fehlte.

Die Entscheidung fiel schliesslich nach einer Standardsituation: Nach einem gut getretenen Freistoss von Maelle Raetzo traf Larissa Loretan am zweiten Pfosten direkt zum 2:0. In der Schlussphase agierte Düdingen souverän und liess defensiv nichts zu.

Ein verdienter Heimsieg für die SC Düdingen Frauen, die über weite Strecken das Spiel kontrollierten und kaum Chancen zuliessen.

Nach der Osterpause geht es weiter am 11. April mit dem Auswärtsspiel gegen den FFV Basel.