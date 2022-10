Verdienter Heimsieg des VfB Neckarrems Fußball

Gegen den SV Breuningsweiler war der Start der „Remser“ zunächst eher holprig, und man konnte von Glück sagen, dass man nach 2 Minuten nicht schon in Rückstand geriet, als Gäste-Spieler Haas, nach einem missglückten Abwehrversuch des VfB, aus ca. 16 Metern nur das Aluminium traf. Tatsächlich begriffen die Hausherren diese Großchance der Gäste offensichtlich als Weckruf und ließen sich nicht einschüchtern. Nach einer sehenswerten Kombination über Leonis Memaj und Kaan Cinar, bewies Tobias Eichhorn seinen Torriecher und vollstreckte kaltschnäuzig zur frühen 1:0-Führung. In der Folge sahen die Zuschauer auf dem Kunstrasen im GWV-Sportpark ein hochklassiges Landesligaspiel, in dem beide Mannschaften mit attraktivem Ballbesitzfußball und teilweise tollen Kombinationen zum Erfolg kommen wollten. Während Breuningsweiler aus einer sicheren Abwehr heraus sein Spiel aufzuziehen versuchte, verteidigte die Mannschaft um Spielführer Veton Ahmeti weiter aggressiv ihren knappen Vorsprung und ließ kaum Torchancen des Gegners zu. Bei erfolgversprechenden Versuchen von Kaan Cinar (27.) und zweimal Max Stumm (36. und 38.) hatte der VfB mehrmals die große Möglichkeit, noch vor der Halbzeitpause die Führung ausbauen zu können. Gäste-Torspieler Föll bewahrte seine Mannschaft vor Schlimmerem, weshalb es bis zum Seitenwechsel beim knappen 1:0 für Neckarrems blieb.

Unter der Woche hatte das Hauptaugenmerk des Trainerteams Brasch/Rief/Cay der mangelnden Chancenverwertung und der fehlenden Konstanz in Richtung Spielende gegolten, weil man es in mehreren Spielen nicht geschafft hatte, überlegen geführte Spiele ins Ziel zu bringen und sich mit den entsprechenden Punkten zu belohnen. Offensichtlich hat der intensive und offene Austausch mit der Mannschaft gefruchtet.

Mit Beginn des zweiten Spielabschnitts merkte man sofort, dass der VfB in diesem Spiel die Führung unter allen Umständen verteidigen und nicht, wie in so manchen Spielen zuvor, zum Ende hin aus der Hand geben wollte. Die „Remser“ verteidigten weiterhin aggressiv und mit großem Einsatz gegen die spielstarken Gäste und belohnten sich in der 56. Spielminute mit ihrem 2. Tor. Nach einer tollen Flanke von Yannik Riedlinger, verwandelte Top-Torschütze Max Stumm gekonnt zur verdienten 2:0-Führung. Nur fünf Zeigerumdrehungen später, hätte Spielertrainer Sebastian Rief den Sack vollends zumachen können, scheiterte mit seinem Strafstoß jedoch an Torhüter Föll (61.). Die Mannschaft von Trainer Niko Rummel steckte, trotz des 2-Tore-Rückstands, nicht auf und versuchte alles, um in der verbleibenden Zeit das Spiel doch noch zu ihren Gunsten zu wenden. Es blieb bis zum Schluss spannend. Neckarrems verteidigte weiterhin leidenschaftlich den Vorsprung und hatte auch die letzte Chance im Spiel, als Mateo Kulis, nach toller Vorarbeit des kurz zuvor eingewechselten Daniel Ntarok, aus kurzer Entfernung vergab.

Spieler und Trainer des VfB konnten unter dem Jubel ihrer Fans einen auch in der Höhe verdienten 2:0-Sieg feiern und sich endlich mit dem angestrebten „Dreier“ belohnen.